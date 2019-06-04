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Разволновался и забыл выложить телефон. Это уважительная причина, чтобы сдать ЦТ в резервный день?

05.06.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2019 году результаты централизованного тестирования будут подсчитывать по новой методике. Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Главного управления профессионального образования Минобразования, рассказала, можно ли абитуриентам ориентироваться на баллы прошлого года.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Ситуация в той или иной мере меняется каждый год, — говорит Ремма Герловская. — Ориентироваться можно, но нужно понимать, что в районе среднего диапазона баллы могут быть слегка повыше. Итоги репетиционного тестирования мы пока не подводили, да и они не очень информативны в данном случае.

Главное, считает консультант Минобразования, — это то, что правила проведения ЦТ не изменились.

— Нужно помнить: с собой должен быть пропуск, паспорт, ручка, для ЦТ по физике и химии — калькулятор.

Из-за того, что абитуриенты часто берут с собой телефоны, не оставляя их в местах для хранения, возникает много обращений, как заново пройти тестирование, говорит Ремма Герловская. Однако, по словам специалиста, это не является уважительной причиной, чтобы зарегистрироваться и пройти ЦТ в резервный день.

 
 
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В 2019 году результаты централизованного тестирования будут подсчитывать по новой методики. Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Главного...
 
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