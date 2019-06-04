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Разволновался и забыл выложить телефон. Это уважительная причина, чтобы сдать ЦТ в резервный день?
05.06.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2019 году результаты централизованного тестирования будут
— Ситуация в той или иной мере меняется каждый год, — говорит Ремма Герловская. — Ориентироваться можно, но нужно понимать, что в районе среднего диапазона баллы могут быть слегка повыше. Итоги репетиционного тестирования мы пока не подводили, да и они не очень информативны в данном случае.
Главное, считает консультант Минобразования, — это то, что правила проведения ЦТ не изменились.
— Нужно помнить: с собой должен быть пропуск, паспорт, ручка, для ЦТ по физике и химии — калькулятор.
Из-за того, что абитуриенты часто берут с собой телефоны, не оставляя их в местах для хранения, возникает много обращений, как заново пройти тестирование, говорит Ремма Герловская. Однако, по словам специалиста, это не является уважительной причиной, чтобы зарегистрироваться и пройти ЦТ в резервный день.
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В 2019 году результаты централизованного тестирования будут подсчитывать по новой методики. Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Главного...
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