Разволновался и забыл выложить телефон. Это уважительная причина, чтобы сдать ЦТ в резервный день?

Источник материала: Tut.by

В 2019 году результаты централизованного тестирования будут подсчитывать по новой методике . Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Главного управления профессионального образования Минобразования, рассказала, можно ли абитуриентам ориентироваться на баллы прошлого года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Ситуация в той или иной мере меняется каждый год, — говорит Ремма Герловская. — Ориентироваться можно, но нужно понимать, что в районе среднего диапазона баллы могут быть слегка повыше. Итоги репетиционного тестирования мы пока не подводили, да и они не очень информативны в данном случае.

Главное, считает консультант Минобразования, — это то, что правила проведения ЦТ не изменились.

— Нужно помнить: с собой должен быть пропуск, паспорт, ручка, для ЦТ по физике и химии — калькулятор.

Из-за того, что абитуриенты часто берут с собой телефоны, не оставляя их в местах для хранения, возникает много обращений, как заново пройти тестирование, говорит Ремма Герловская. Однако, по словам специалиста, это не является уважительной причиной, чтобы зарегистрироваться и пройти ЦТ в резервный день.