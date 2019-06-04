Европейская неделя устойчивой энергии стартовала в Пинском районе с энергофестиваля в Логишине

Источник материала: Полесская правда

Впервые в Пинском районе прошел энергофестиваль в рамках Дней энергии. Они приурочены ко Дню охраны окружающей среды и призывали население принять меры по смягчению последствий и адаптации к изменению климата.



Пинщина присоединилась к международной инициативе «Соглашение мэров по климату и энергии» в декабре 2017 года. Проект организован в рамках Парижского соглашения по изменению климата. Его страны-участницы (в том числе и Беларусь) обязуются сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу. Ежегодно все участники Соглашения мэров организуют у себя Дни энергии в рамках Европейской недели устойчивой энергии, в этом году она проходит в июне.

– Одна из главных целей международной инициативы – рассказать о переходе на экологически чистую энергию и сократить выброс парниковых газов. К слову, на Пинщине используются альтернативные источники энергии. Так, в 2015 году в Березовичах ИП Анатолий Кухарчук установил 42 солнечных батареи мощностью 240 Вт каждая. В ОАО «Парохонское» в 2018 году вступила в эксплуатацию биогазовая установка мощностью 1 МВт. В 2014 году в Мерчицах ИП Виталий Кирпичный ввел в эксплуатацию два ветряка электроэнергии. Предприятием «Днепро-Бугский водный путь» в д. Дубое в 2008 году внедрена гидроэлектростанция. В период проведения Дней энергии мы организуем экскурсии на наши станции. Необходимо прививать любовь к природе со школьной скамьи, чтобы молодое поколение понимало важность сохранения окружающей среды, – рассказал главный инженер по охране труда КУМПП «Пинское районное ЖКХ» Виктор Кезь.









Первыми эстафету экологического просвещения открыли жители и гости Логишина. Здесь был организован энергофестиваль «#ВместеЯрче». Он стартовал с экскурсии на станцию обезжелезивания воды г.п. Логишин. Мастер водоканализационного хозяйства участка «Логишин» КУМПП «Пинское районное ЖКХ» Геннадий Лодыга рассказал местным школьникам, как проходит процесс очистки воды от примесей железа. Станция обезжелезивания была введена в строй в 2007 году и позволила значительно улучшить качество воды, поступающей населению поселка. А благодаря установке в 2017 году нового насоса для подачи воды удается экономить 3,5 тысячи киловатт-часов электроэнергии в год. Экономии и рациональному использованию воды способствует и установка водомерных учетов у населения.

Одним из самых ярких мероприятий энергофестиваля стал велопробег, который стартовал от автозаправочной станции и прошел по центральным улицам Логишина до Молодежного Центра культуры. В нем приняли участие не только школьники, но и представители организаций и предприятий Логишина, а также люди старшего возраста, пенсионеры, которые ведут активный образ жизни. Все получили заряд отличного настроения и своим личным примером подтвердили, что спорт и движение – это здорово!

Участников и гостей фестиваля на площадке у Молодежного Центра культуры поприветствовал председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Гузич. Сквозной нитью в его выступлении проходила главная мысль – каждый из нас несет ответственность за рациональное использование природных ресурсов, а вопрос энергосбережения и охраны окружающей среды с каждым годом становится все более актуальным.

Далее всех ждала насыщенная программа. Интерактивные площадки не дали никому скучать, и каждый мог полезно провести свое время. Так, ребята могли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению поделок из вторсырья «Предрассудки – на свалку, отходы – в переработку». Из старой одежды учились делать куклы-мотанки, а из пластиковых бутылок и картонных коробок – поделки в виде черепашек. Желающие участвовали в акции по сбору вторичного сырья «Полезные крышечки». Юные художники на пленэре рисовали на тему «Как сохранить землю», прошел конкурс рисунков «Энергосбережение глазами детей». Порцию бодрости подарил танцевальный флеш-моб «Энергичный заряд». А еще зрителей ждали музыкальные номера работников культуры района, книжная выставка «Земля – наш общий дом», экологический квест «Живая природа», кинопоказ о современных способах и методах экономии и сохранения энергии, фотоконкурс, пропагандирующий экологическое воспитание и заботу об окружающей среде в социальной сети «Инстаграм» и многое другое.



Центрами интересных масштабных мероприятий в рамках Дней энергии станут также деревня Мерчицы, агрогородок Молотковичи, деревня Стытычево, а завершится акция завтра, 9 июня, в агрогородке Парохонск.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.

6 июня. Экологический праздник

«Мы за чистую планету»

(д. Мерчицы, Центр традиционной культуры и быта):

акция по сбору вторичного сырья «Сдай макулатуру! Спаси дерево!»;

гала-концерт «Земля – наш общий дом»;

экскурсия к ветроэлектростанции ИП Кирпичный В.А.;

флешмоб «Сбережем планету» (добровольное отключение электроприборов, воды и др. на 10 минут);

волонтёрская акция по очистке территории д. Мерчицы;

конкурс лозунгов “Сохраним энергию земли”;

конкурс плакатов и листовок “Энергосбережение глазами детей”;

выставка литературы «Зеленая планета»;

мастер-классы по изготовлению поделок из вторсырья «Предрассудки — на свалку, отходы — в переработку!»;

экопутешествие «Береги свою планету».

7 июня. Экопраздник «Сбережем планету»

(Молотковичский ЦСДК):

акция по раздельному сбору вторичного сырья «Разделяя сохраняй!»;

концертная программа «Я — часть Родины моей»;

волонтёрская акция по очистке территории аг. Молотковичи;

посещение солнечной электростанции ИП Кухарчук А.С. в д. Березовичи;

конкурс плакатов с последующей защитой “Энергосбережение глазами детей”;

выставка литературы «Зеленая планета»;

промоакция «Мы за энерго- и ресурсосбережение»;

мастер-классы по изготовлению поделок из вторсырья «Предрассудки — на свалку, отходы — в переработку!»;

экоквест «Живая природа».

8 июня. Час Земли «Мы за чистую планету»

(Стытычевский СДК):

концертная программа «Энергичный заряд»;

экоакция по сбору пластиковых отходов;

экопозновательный квест «Сохраним Землю»;

конкурс лозунгов “Сохраним энергию Земли”;

пленэр юных художников «ЗемлЯ»;

мастер-классы по изготовлению поделок из вторсырья «Предрассудки — на свалку, отходы — в переработку!».

9 июня. Энергофестиваль «#ВместеЯрче»

(аг. Парохонск):