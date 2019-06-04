Где зарядить телефон и купить билеты иностранцам. Как вокзал в Минске готовится к Европейским играм

Источник материала: Tut.by

До II Европейских игр осталось две недели. Как к спортивному мероприятию подготовились на железнодорожном вокзале в Минске — в материале TUT.BY.





Руководство станции «Минск-Пассажирский» рассказало, что к большому событию готовились постепенно. Начали с замены эскалаторов еще в декабре 2017 года — сначала боковых, а после — центральных.

На первой платформе и возле главного входа в здание положили тактильную плитку для людей с ограниченными возможностями. На вокзале появились небольшие информационные таблички для колясочников с телефонами диспетчеров, которые помогают добраться пассажирам до поезда и из поезда.





Над первой платформой отремонтировали крышу и поставили новое светодиодное освещение.

Внутри вокзала заменили два больших информационных табло (возле выхода к первой платформе) — они стали четче и светлее. Обновили табло и на улице.

Также добавили синие указатели на белорусском и английском языках.





Как иностранцу купить билет?

К большому событию на вокзале у главного входа появился заметный информационный стенд от Дирекции II Европейских игр — тут работают волонтеры, они сориентируют иностранцев по любым городским вопросам и при необходимости помогут купить билет.





Неподалеку есть касса с большой пометкой на стекле «We speak English» — тут можно купить билет в любом направлении, кассир говорит на английском. Также билеты можно приобрести в кассах самообслуживания — на вокзале их 13.



Такие кассы на время проведения Европейских игр будут работать в Бресте и Гродно

К началу игр БЖД планирует ввести оплату в поездах городских линий с помощью бесконтактной банковской карты.

Где отдохнуть и зарядить телефон?

В здании вокзала есть гостиница «Экспресс». 53 номера занимают четыре этажа служебного здания, еще два этажа — на реконструкции. К Европейским играм тут покрасили фасад, заменили окна и двери, сделали пандус. Внутри отремонтировали некоторые номера, поменяли лифты — теперь там есть кнопки со шрифтом Брайля.





Сейчас, по словам начальника станции «Минск-Пассажирский» Виктора Низохина, свободных мест почти нет.

— Сегодня мы чуть-чуть не дотягиваем до 100% загрузки, практически все занято. Уже принимаем бронирование от иностранных граждан на Европейские игры. По маю можем сказать, что больше иностранных граждан заселилось, чем граждан Беларуси. В июне мы, конечно, ждем больше иностранцев.



Виктор Низохин

Одноместный номер с полным комплексом услуг в «Экспрессе» стоит 55 рублей за сутки. Место в двухместном номере, в зависимости от категории, обойдется от 23 до 43 рублей. Забронировать номер в гостинице можно по телефону или электронной почте, на сервисе booking.com ее нет.





Фото предоставлено руководством станции «Минск-Пассажирский»







На вокзале сделали серьезный ремонт в туалетах — мужском и наполовину — в женском. В женском еще будет кабинка для матерей с детьми. Вход все еще платный — 60 копеек, делать бесплатным к Европейским играм его не планируют.

В такую погоду в здании вокзала жарко. Руководство станции отмечает, что кондиционеры есть в кассовых залах, в зале ожидания на третьем уровне, в зале ожидания повышенной комфортности — на втором.



Зал ожидания на третьем уровне, который открыли после обновления в 2013 году

Во время Европейских игр в зале ожидания на третьем уровне будут транслировать спортивные состязания.

Розетки в свободном доступе мы встретили только в зале повышенной комфортности. Но руководство станции говорит, что все желающие могут обратиться за стойку Европейских игр в зале ожидания — там зарядят любые гаджеты.





На вокзале появился светящийся шар, символика Европейских игр.

Появилась световая фотозона из васильков и колосков.

— В народе ее уже прозвали «Славянский базар», она с национальным колоритом. Простоит до осени. А потом, возможно, сезонно и по праздникам будем менять.



