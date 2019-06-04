В некоторых районах Минска прошел град и сильный дождь. Есть сообщения об упавших деревьях

Источник материала: Tut.by

В некоторых районах Минска — непогода. Горожане активно публикуют в соцсетях фотографии града и сильного дождя.

В МЧС Минска TUT.BY рассказали, что пока непогода серьезных проблем не доставила. Есть сообщения о четырех упавших деревьях, на месте работают сотрудники МЧС.

Так, из-за упавшего дерева на улице Серова с 16.36 остановились автобусы № 28,97, в обоих направлениях. Движение автобусов организовали по улицам Кижеватова, Осиповичская, Асаналиева.

С 16.50 на улице Гурского в направлении проспекта Дзержинского из-за подтопления остановилось движение троллейбусов № 8, 31, 39, 47, 53, 63, 66. Движение троллейбусов № 39, 53 организовали по проспекту Дзержинского, улице Алибегова; троллейбусов маршрута № 8,31 по улице Пономаренко, проспекту Пушкина. Движение возобновили в 17.15.

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