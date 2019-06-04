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Силовики раскрыли схему незаконного въезда иностранцев в Беларусь, замешаны сотрудники БелЖД

05.06.2019 18:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники Госпогранкомитета и КГБ выявили канал незаконного въезда иностранцев в Беларусь с помощью железнодорожного транспорта. По версии следствия, в схеме замешаны работники БелЖД.

Как сообщает погранкомитет, группа лиц занималась организацией незаконного въезда иностранцев из России в Беларусь с использованием пассажирского ж/д транспорта.

«Установлена группа лиц, в состав которой входили также работники Минского вагонного участка УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», — сообщает ГПК.

Задержаны иностранцы, которые воспользовались такими услугами. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). За это грозит до 7 лет лишения свободы.

 
 
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