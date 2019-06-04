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Пройдет прямая телефонная линия

05.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Вопросы, входящие в компетенцию суда общей юрисдикции, которые предполагается задать в ходе проведения «Прямой телефонной линии», можно заранее направить по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по факсу 8 0177 76-27-26 с пометкой на «Прямую телефонную линию».

Внимание!

При обращении на «Прямую телефонную линию» гражданин должен сообщить свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), а представитель юридического лица – фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого им юридического лица и его юридический адрес, изложить суть обращения.

При отказе лица, обратившегося на «Прямую телефонную линию», сообщить вышеуказанные сведения, ответ на такое обращение не даётся.

http://www.borisov.minsk-region.by/

 
 
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18 июня с 10 до 12 часов заместитель председателя суда Борисовского района Войтко Инна Михайловна проведет «Прямую телефонную линию» по телефону 8 0177 76 29 52 по...
 
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