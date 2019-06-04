«Разрешено применять физическую силы, спецсредства и оружие». Лукашенко подписал указ о беспилотниках

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 5 июня подписал Указ № 215 «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов». Документ разрешает применять силу и различные спецсредства против беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют полеты в запретных зонах.

Дополнительные полномочия предоставлены для борьбы с незаконным использованием беспилотных аппаратов в запретных зонах и зонах, запрещенных для использования авиамоделей, сообщает пресс-служба президента.

Так, военнослужащим (сотрудникам) воинских формирований и органов внутренних дел, а также работникам военизированной охраны разрешается применять физичесую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику в отношении авиамоделей и беспилотных летательны.

Указом также предусмотрено, что эти лица будут освобождены от обязанности по возмещению их собственникам (владельцам) вреда, связанного с повреждением или уничтожением этих летательных аппаратов.

В настоящее время в воздушном пространстве Беларуси установлены зоны, запрещенные для использования авиамоделей, и запретные зоны для полетов воздушных судов.

Запретные зоны — это воздушное пространство над территориями (объектами), имеющими важное значение для безопасности государства (места нахождения охраняемых лиц, арсеналы (базы) с боеприпасами и вооружением, предприятия нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, Белорусская АЭС и другие). Полет любых воздушных судов, в том числе и беспилотных аппаратов, в данных зонах осуществляется по специальному разрешению.

Зона, запрещенная для использования авиамоделей, — часть воздушного пространства установленных размеров, в пределах которой использование авиамоделей запрещено без согласования с государственным органом (организацией), в интересах которого (которой) она установлена (воздушное пространство над гражданскими и военными аэродромами, районами дислокации ряда воинских частей и подразделений, вдоль государственной границы и другие).

Мировой опыт показывает, что единственным эффективным способом обеспечения безопасности в случае несанкционированных полетов в таких зонах является непосредственное воздействие на подобные летательные аппараты.