«Этот праздник должен стать государственным». В Полоцке отметили день памяти святой Евфросинии

Источник материала: Tut.by

В Полоцке 5 июня прошли большие торжества в честь святой Евфросинии — в этот день белорусы чтут память небесной покровительницы нашей земли. Верующие приехали на праздник из самых разных концов страны. Древний город посетил также глава Белорусской православной церкви — митрополит Павел.

Праздник начался рано утром с богослужений в церквях. Литургия прошла и в полоцком Софийском соборе. Обычно он работает как музей и концертный зал. Но на один день в году — 5 июня, в память о святой Евфросинии, — его снова превращают в храм.

Проповедь после службы в Софийском соборе священник произнес по-белорусски — это довольно редкое явление в православном храме. Люди с удовольствием слушали «казань» на родном языке.

Затем от стен Софии — так полочане называют свой древний собор — к Спасо-Евфросиниевскому женскому монастырю, где находятся мощи святой, двинулся крестный ход. От одной святыни до другой — 3 километра.













Анонсировалось, что крестный ход объединит около 5 тысяч человек. На самом деле столько народа не собралось — это видно по фото сверху. Но крестоходцев было много: улица Евфросинии Полоцкой представляла собой огромную людскую реку.

По пути к главному шествию присоединились несколько крестных ходов поменьше, они шли от разных храмов Полоцка, Новополоцка и других городов. Так, паломники из Глубокого, чтобы попасть на праздник, вышли из дома 2 июня и за двое суток прошли около 100 км.

Полочане отмечают, что с каждым годом в крестном ходу все больше и больше людей. Некоторые паломники приезжают в монастырь за два-три дня до праздника: берут отгулы, отпуск.













Местная жительница Людмила участвует в крестном ходе с 2007 года, когда он прошел впервые:

— Получается, что вот уже 12 лет прихожу, ни разу не пропустила. Иду на крестный ход в любую погоду: и в дождь, и в жару, и в любом состоянии здоровья. Радость на этом празднике большая, благодать.

Еще одна Людмила пришла крестным ходом в Полоцк из соседнего Новополоцка:

— Преподобная Евфросиния — молитвенница за нас всех. И для меня большая честь участвовать в празднике.

Особенность полоцкого крестного хода — в том, что в нем участвуют не только духовенство и народ, но и представители власти. В частности, в этот раз вслед за хоругвями и иконами шли местный мэр Николай Шевчук и глава облсовета депутатов Владимир Терентьев.

Верующие несколько раз делали короткие остановки — у памятников Евфросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу.

И вот конечная точка пути — женский монастырь. У стен Спасо-Преображенского храма, построенного в XII веке святой Евфросинией, верующих приветствовал митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси.















Митрополит Павел

Глава БПЦ пояснил, что в храмах прошли особо торжественные службы: 5 июня — не только день памяти Евфросинии Полоцкой, но и Отдание Пасхи, когда заканчивается празднование Воскресения Христова, а 6 июня — Вознесение Господне.

Митрополит Павел отметил, что праздник в честь святой Евфросинии — хорошая возможность «поразмышлять о ее жизни, о Христе-спасителе, о своей душе»:

— На протяжении многих столетий люди молятся преподобной Евфросинии и верят, что она поможет. От этой святой изливаются реки живой воды. Мне думается, что никто не уходил из этой обители неутешенным, если искренне обращался к преподобной в своих молитвах. Она благословляет каждого человека. Но иногда бывает, что проблемы остаются. Пусть никто не сомневается, что Господь слышит наши молитвы. Он их слышит. Все проблемы нельзя полностью вычеркнуть. Скорбям надлежит быть в нашей жизни. Но каждому, кто будет преодолевать их с верой и надеждой на Бога, они послужат для преображения души.











Рака с мощами святой Евфросинии





— Па магчымасці ўдзельнічаю ў гэтым свяце. Яно мае нацыянальны дыскурс, бо святая Еўфрасіння Полацкая — адна з рэдкіх святых, якую шануюць усе хрысціянскія канфесіі. Гэта асоба, якая аб’ядноўвае ўсю Беларусь, — считает поэт и издатель Алесь Аркуш. — Таму свята вельмі прыемнае і светлае. Углядаюся ў твары людзей — і бачу, што яны разняволеныя, узнёслыя, па-сапраўднаму святочныя. Аднак, на маю думку, свята гэта варта больш шырокага ўдзелу — не толькі палачан. Сюды маглі б прыехаць і дэлегацыі са сталіцы, іншых гарадоў, людзі, якім цікава гісторыя Беларусі.

— Я пришел на праздник, так как я — полочанин и вся моя жизнь так или иначе связана с именем святой Евфросинии… Я очень чту нашу полоцкую святую. Хочется, чтобы 5 июня — день памяти Евфросинии Полоцкой — был государственным праздником, чтобы люди не работали в этот день, а посещали храм, — предлагает краевед Алексей Буховецкий. — Ведь так происходит в других странах, где на национальном уровне вспоминают особо почитаемых святых.



Памятник преподобной Евфросинии Полоцкой в Полоцке

Но были, конечно, на празднике и те, кто «по разнарядке». Вдоль улицы, ведущей к монастырю, стоял живой коридор из школьников, студентов, работников местных предприятий. Многие молодые люди «зависали» в телефонах, а горожане постарше не скрывали, что ждут, когда уже можно будет уйти:

— Стоим тут, грехи отмаливаем. Вот батюшка окропил нас святой водой — так теперь хотя бы не так жарко стоять под палящим солнцем, — делилась впечатлениями по телефону одна из женщин.