«Без предупреждения». Президент в выходные прокатился на велосипеде по Болбасово с младшим сыном

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем в минувшую субботу неожиданно приехали в городской поселок Болбасово Оршанского района. Как стало известно TUT.BY, президент не только пообщался с руководством, но и приобрел в местном магазине кефир и мороженое.



Фото: «Народные новости Витебска», «ВКонтакте»

Фото Александра и Николая Лукашенко появилось в группе «Народные новости Витебска» во «ВКонтакте» .

«Вчера в Орше люди поделились. Вроде Болбасово на выходных. Приехали на велосипедах, прошлись и уехали», — гласит подпись под фото.

Как рассказал председатель Болбасовского поссовета Глеб Гуленков, президент с сыном заехали к ним в поселок в субботу, 1 июня, «без всякого повода».

«Просто велопрогулка была. Без предупреждения, со спортсменами вместе, они проехались через наш поселок», — говорит Глеб Гуленков. По его словам, президента сопровождали «около 10 человек».

Видео со страницы «Народные новости Витебска» во «ВКонтакте»

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорит, что до Болбасова глава государства заехал в еще несколько деревень. А в городском поселке «поговорил с представителями местной власти о выполнении поручений, данных в прошлом году» и зашел в местный магазин.

— Кефир и мороженое, купленные здесь же, пришлись по вкусу! После Болбасова заехал глава государства и на взлетно-посадочную полосу — интересовал ход ее строительства. Общая протяженность маршрута, как позже было подсчитано, составила 35 км, — рассказала Наталья Эйсмонт.

Городской поселок Болбасово прогремел на всю Беларусь в июле прошлого года. Посещая Оршанский авиаремонтный завод, президент дал наказ благоустроить и поселок, в котором находится предприятие.

«Почему я цепляюсь за Барань и Болбасово — это шикарное место, лучше не придумаешь для жизни. Почему здесь людям не жить? Они будут здесь жить, если будет работа. Работу надо им дать. Только наша безалаберность не позволит загрузить здесь людей», — подчеркнул Лукашенко.

К слову, Болбасово находится всего лишь в 15 км от Александрии — малой родины президента.