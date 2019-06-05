Источник материала: Полымя

Кореличский районный краеведческий музей приглашает принять участие в акции «Подари музею экспонат военных лет»





В канун 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков с 6 июня по 8 июля 2019 года УК «Кореличский районный краеведческий музей» приглашает принять участие в акции «Подари музею экспонат военных лет».

Цель данной акции: сохранение и развитие патриотического отношения к героическому прошлому Беларуси и памяти земляков, защищавших Родину в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

К участию приглашаются все неравнодушные граждане.

В рамках данной акции в дар принимаются предметы быта довоенных, военных и послевоенных лет (посуда, утварь, граммофоны, письма-треугольники, старые фотографии с изображением участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: молодых бойцов Красной Армии или ветеранов войны, старые периодические издания, открытки, значки, старые деньги (купюры, монеты), марки периода военных лет, художественные картины с батальными сценами, военная форма и любая мужская, женская, детская одежда гражданского населения до 1950-х годов.