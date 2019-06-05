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В пригороде Витебска поставят классный детский аттракцион - в виде корабля
06.06.2019 06:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Необычное детское оборудование — игровой комплекс в виде корабля — скоро установят в агрогородке Кировская,
В корабле будут четыре горки и несколько лестниц. Комплекс украсит детскую площадку рядом с водоемом у административного здания ОАО «Возрождение».
У комплекса внушительные размеры: длина — более 10 метров, ширина — 7,5 метра, а высота в самом высоком месте превысит 3 метра. Здесь смогут играть не только малыши, но и школьники.
Уже объявлен тендер на изготовление и монтаж комплекса.
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У комплекса внушительные размеры: длина - более 10 метров, ширина - 7,5 метра, а высота в самом высоком месте превысит 3 метра.
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