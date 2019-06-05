ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В пригороде Витебска поставят классный детский аттракцион - в виде корабля

06.06.2019 06:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Необычное детское оборудование — игровой комплекс в виде корабля — скоро установят в агрогородке Кировская, пишут «Витьбичи».


Фото носит иллюстративный характер. Ольга Шукайло, TUT.BY

В корабле будут четыре горки и несколько лестниц. Комплекс украсит детскую площадку рядом с водоемом у административного здания ОАО «Возрождение».

У комплекса внушительные размеры: длина — более 10 метров, ширина — 7,5 метра, а высота в самом высоком месте превысит 3 метра. Здесь смогут играть не только малыши, но и школьники.

Уже объявлен тендер на изготовление и монтаж комплекса.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У комплекса внушительные размеры: длина - более 10 метров, ширина - 7,5 метра, а высота в самом высоком месте превысит 3 метра.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Этот праздник должен стать государственным». В Полоцке отметили день памяти святой Евфросинии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика