В пригороде Витебска поставят классный детский аттракцион - в виде корабля

Источник материала: Tut.by

Необычное детское оборудование — игровой комплекс в виде корабля — скоро установят в агрогородке Кировская, пишут «Витьбичи».



Фото носит иллюстративный характер. Ольга Шукайло, TUT.BY

В корабле будут четыре горки и несколько лестниц. Комплекс украсит детскую площадку рядом с водоемом у административного здания ОАО «Возрождение».

У комплекса внушительные размеры: длина — более 10 метров, ширина — 7,5 метра, а высота в самом высоком месте превысит 3 метра. Здесь смогут играть не только малыши, но и школьники.

Уже объявлен тендер на изготовление и монтаж комплекса.