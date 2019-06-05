Президент на велосипеде, дроны в опасности, масоны, штраф за доброе дело и лисички - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну, что, вы просили дождь — вам дали дождь: Минск вчера внезапно накрыло такой бурей с градом, что последствия впечатлили многих . Если будете обсуждать непогоду с друзьями, будьте аккуратны в высказываниях, а то потом не отобьетесь от навязчивой рекламы зонтов и дождевиков в браузере — похоже, наши телефоны нас все же подслушивают . Поэтому мы вам тихо-тихо сейчас расскажем самые важные и нужные новости вчерашнего дня, только айфону не говорите.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Абитуриенты и их родители, не пропустите: вот здесь у нас — все новинки кампании-2019 от главных вузов страны. Ну и квест-игра для вас : сможете ли вы пройти через вот это вот всё и выжить? А еще мы посоветовали бы узнать, не состоите ли вы, случайно, в БРСМ — даже если вам точно кажется, что нет. Бывает, знаете ли !

— все новинки от главных вузов страны. Ну и : сможете ли вы пройти через вот это вот всё и выжить? А еще мы посоветовали бы узнать, не состоите ли вы, случайно, в БРСМ — даже если вам точно кажется, что нет. ! В Полоцке сегодня отметили день памяти святой Евфросинии — и кое-кто предлагает даже сделать этот праздник государственным! Кстати, там после службы в Софийском соборе священник произнес проповедь по-белорусски — это довольно редкое явление в православном храме. Как все прошло — расскажем и покажем здесь .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Помните, писали на днях, что в нашей стране учреждена ​​масонская Великая ложа Беларуси ? Судя по комментариям на форуме, не все поняли, что за событие-то. Ок, давайте объясним, кто такие масоны , как они появились в нашей стране и почему учреждение Великой ложи вызвало скандал.





Ой, а президента на велосипеде на улице не встречали? Представляете, как удивились жители Болбасово, когда бац — и навстречу Лукашенко с Николаем. В магазин зашел за кефиром и «морожком», с людьми (ладно, ладно, уточним — представителями местной власти) поговорил… И все это — без предупреждения ! Ладно, когда он с бывшими президентами встречается ( хотя, говорит, бывших не бывает ), мы привыкли — но что бы вот так, «такие люди — и без охраны»©!..

на улице не встречали? Представляете, как удивились жители Болбасово, когда бац — и навстречу Лукашенко с Николаем. В магазин зашел за кефиром и «морожком», с людьми (ладно, ладно, уточним — представителями местной власти) поговорил… ! Ладно, когда он с бывшими президентами встречается ( ), мы привыкли — но что бы вот так, «такие люди — и без охраны»©!.. Мы тут проанализировали рынок купли-продажи « бэушек » (нет, не велосипедов — машин) — и вычленили самую популярную среди белорусов марку. Может, и у вас такое авто, м ?

» (нет, не велосипедов — машин) — и вычленили самую популярную среди белорусов марку. ? А на другом рынке в продаже появились первые лисички и ежевика. Цены пока «кусаются» , но все равно пахнет настоящим летом.









О СПОРТЕ

В межсезонье минское «Динамо» подписало главных близнецов белхоккея — братьев Малявко. На чемпионате мира в Казахстане Александр и Сергей впервые выступили в составе главной сборной страны, а в следующем сезоне 28-летние хоккеисты дебютируют в КХЛ. Интересно? И нам интересно! Поэтому мы съездили на родину братьев в Гродно и записали парочку угарных историй из детства. Ладно, ладно — и о хоккее говорили.

подписало главных близнецов белхоккея — братьев Малявко. На чемпионате мира в Казахстане Александр и Сергей впервые выступили в составе главной сборной страны, а в следующем сезоне 28-летние хоккеисты дебютируют в КХЛ. Интересно? И нам интересно! Поэтому мы съездили на родину братьев в Гродно и из детства. Ладно, ладно — и о хоккее говорили. Знакомьтесь — Сашка. Ему 10 и он из Кобрина. Когда пацану было четыре, его друзья по средней группе детсада зависали на мультиках о драконах, а Сашка в свое свободное время гонял на мини-байке. Уже тогда малыш, говорит, понял, что хочет стать профессиональным мотоспортсменом. Мечта хорошая, но в городе, где мотокросс — далеко не приоритетный вид спорта, не было никакой базы. Но «папа может все что угодно», — напомнил сам себе отец, — и стал для сына и тренером, и механиком, и менеджером, и водителем, и спортивным психологом. Очень крутая история очень классной семьи !





Все новости среды, 5 июня

Завтра у нас — очередная « Экономика на пальцах ». Как обычно, в 15.25, как обычно, с вами Оля Лойко и Сергей Чалый. О чем говорить будут? Об Украине : как меняется отношение к Беларуси с приходом Зеленского. Клянемся, будет интересно! Ну или, если экономика — совсем не ваше, новый модный клип «Ленинграда» посмотрите: там девушка с подругами идет в клуб, встречает там мужчину, в котором ей мерещится Иисус, а потом она рожает iPad… Продолжать не будем — вы все равно не поверите . Ну, а если вы и не по этим делам — то вот для наших любимых читателей гид по самым интересным театральным событиям июня . Это вам не «Ленинград»!

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