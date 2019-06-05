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Президент на велосипеде, дроны в опасности, масоны, штраф за доброе дело и лисички - все за вчера

06.06.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну, что, вы просили дождь — вам дали дождь: Минск вчера внезапно накрыло такой бурей с градом, что последствия впечатлили многих. Если будете обсуждать непогоду с друзьями, будьте аккуратны в высказываниях, а то потом не отобьетесь от навязчивой рекламы зонтов и дождевиков в браузере — похоже, наши телефоны нас все же подслушивают. Поэтому мы вам тихо-тихо сейчас расскажем самые важные и нужные новости вчерашнего дня, только айфону не говорите.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Почитали последний Экономический обзор Всемирного банка для Беларуси и прослезились. Восстановление экономики Беларуси замедляется из-за низкого роста производительности и ухудшения внешних условий. Что делать? Затягивать пояса, говорят нам эксперты, или… Зато мы теперь знаем, как привлечь максимум финансовой помощи Евросоюза, например.
  • Президент разрешил военным, милиции, пограничникам бороться с дронами силой: теперь, если беспилотник появится в запретной зоне, его ждет страшная физическая кара. Берегите свои дроны, любители!
  • Который день следим за судом над бывшим заммэра Минска Андреем Доморацким — и который день удивляемся тому, как и в чем его обвиняют. В очередной серии этой «судебной драмы» — показания самого чиновника, его рассказ о том, как просил отправить его на полиграф, за что ему может мстить бизнесмен, которого он подозревает в оговоре, и еще много интересного.
  • Минские водители и так знают и злятся, а остальным, пожалуй, расскажем: в столице перед Европейскими играми сделали выделенные полосы для транспорта, который будет обслуживать спортивное мероприятие, и закрыли на некоторых важных магистралях левые повороты. Что имеем? Непонимание, ругань, пробки. Зачем сейчас-то, говорят водители, еще три недели до Игр! Ну, хоть газон на «Динамо», воскресший к Играм, порадовал (правда, и он не поможет нам нормально повернуть с Дзержинского на Уманскую, увы). А видели, как к Играм готовится железнодорожный вокзал столицы?


  • Абитуриенты и их родители, не пропустите: вот здесь у нас — все новинки кампании-2019 от главных вузов страны. Ну и квест-игра для вас: сможете ли вы пройти через вот это вот всё и выжить? А еще мы посоветовали бы узнать, не состоите ли вы, случайно, в БРСМ — даже если вам точно кажется, что нет. Бывает, знаете ли!
  • В Полоцке сегодня отметили день памяти святой Евфросинии — и кое-кто предлагает даже сделать этот праздник государственным! Кстати, там после службы в Софийском соборе священник произнес проповедь по-белорусски — это довольно редкое явление в православном храме. Как все прошло — расскажем и покажем здесь.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Ой, а президента на велосипеде на улице не встречали? Представляете, как удивились жители Болбасово, когда бац — и навстречу Лукашенко с Николаем. В магазин зашел за кефиром и «морожком», с людьми (ладно, ладно, уточним — представителями местной власти) поговорил… И все это — без предупреждения! Ладно, когда он с бывшими президентами встречается (хотя, говорит, бывших не бывает), мы привыкли — но что бы вот так, «такие люди — и без охраны»©!..
  • Мы тут проанализировали рынок купли-продажи «бэушек» (нет, не велосипедов — машин) — и вычленили самую популярную среди белорусов марку. Может, и у вас такое авто, м?
  • А на другом рынке в продаже появились первые лисички и ежевика. Цены пока «кусаются», но все равно пахнет настоящим летом.


  • Вы же знали, что в нашей стране инициатива наказуема? Вон в Гомеле люди скинулись и зарыбили местное озеро, пришли семьями, радовали, снимали на память, как теперь будет хорошо, красиво и экологично — а теперь, похоже, все получат штраф. И не спрашивайте, как так-то.
  • Читали историю «бракованного» призывника, за которого часть с военкомата (точнее, с местной власти) денег через суд выбила? А все потому, что не годного к службе парня в армию отправили. А могли бы отправить повестки другим разносить (хотя неизвестно, что хуже).
  • Знаете телеведущую «Добрай раніцы, Беларусь» Ольгу Рыжикову? Только-только появилась в эфире после рождения ребенка — и снова внезапно пропала. И вот что мы подумали… А не связано ли это со скандалом на «Евровидении»? В этом году Ольга вела нацотбор на «Евровидение-2019» и была в составе членов национального жюри. А его, если вы помните, отстранили от голосования в финале конкурса. И знаете, кто теперь будет вести «Добрай раніцы, Беларусь» с Перлиным?!
  • О «челлендже Давидыча» слыхали? Рассказываем: известный автомобильный блогер Эрик Китуашвили (Давидыч) дал интервью Юрию Дудю и рассказал, как в тюрьме активно занимался спортом: якобы за три с половиной часа отжимался 1,5 тысячи раз. В словах блогера усомнились очень многие — и решили проверить, за сколько можно сделать 1,5 тысячи отжиманий. Среди них был и наш пожарный-спасатель Евгений Лось из Бобруйска — помните его? Кстати, результаты Жени — в топе! Так как думаете, все же возможно или нет?
  • Прорыв в науке: физики нашли способ спасти кота Шредингера! Ок-ок, давайте для начала освежим в памяти то, кто же такой этот самый кот.


О СПОРТЕ

  • В межсезонье минское «Динамо» подписало главных близнецов белхоккея — братьев Малявко. На чемпионате мира в Казахстане Александр и Сергей впервые выступили в составе главной сборной страны, а в следующем сезоне 28-летние хоккеисты дебютируют в КХЛ. Интересно? И нам интересно! Поэтому мы съездили на родину братьев в Гродно и записали парочку угарных историй из детства. Ладно, ладно — и о хоккее говорили.
  • Знакомьтесь — Сашка. Ему 10 и он из Кобрина. Когда пацану было четыре, его друзья по средней группе детсада зависали на мультиках о драконах, а Сашка в свое свободное время гонял на мини-байке. Уже тогда малыш, говорит, понял, что хочет стать профессиональным мотоспортсменом. Мечта хорошая, но в городе, где мотокросс — далеко не приоритетный вид спорта, не было никакой базы. Но «папа может все что угодно», — напомнил сам себе отец, — и стал для сына и тренером, и механиком, и менеджером, и водителем, и спортивным психологом. Очень крутая история очень классной семьи!


Все новости среды, 5 июня

Завтра у нас — очередная «Экономика на пальцах». Как обычно, в 15.25, как обычно, с вами Оля Лойко и Сергей Чалый. О чем говорить будут? Об Украине: как меняется отношение к Беларуси с приходом Зеленского. Клянемся, будет интересно! Ну или, если экономика — совсем не ваше, новый модный клип «Ленинграда» посмотрите: там девушка с подругами идет в клуб, встречает там мужчину, в котором ей мерещится Иисус, а потом она рожает iPad… Продолжать не будем — вы все равно не поверите. Ну, а если вы и не по этим делам — то вот для наших любимых читателей гид по самым интересным театральным событиям июня. Это вам не «Ленинград»!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Доброе утро! Ну, что, вы просили дождь - вам дали дождь: Минск вчера внезапно накрыло такой бурей с градом, что последствия впечатлили многих.
 
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