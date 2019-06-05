Президент на велосипеде, дроны в опасности, масоны, штраф за доброе дело и лисички - все за вчера

Ну, что, вы просили дождь — вам дали дождь: Минск вчера внезапно накрыло такой бурей с градом, что последствия впечатлили многих. Если будете обсуждать непогоду с друзьями, будьте аккуратны в высказываниях, а то потом не отобьетесь от навязчивой рекламы зонтов и дождевиков в браузере — похоже, наши телефоны нас все же подслушивают. Поэтому мы вам тихо-тихо сейчас расскажем самые важные и нужные новости вчерашнего дня, только айфону не говорите.
Президент разрешил военным, милиции, пограничникам бороться с дронами силой: теперь, если беспилотник появится в запретной зоне, его ждет страшная физическая кара. Берегите свои дроны, любители!
Который день следим за судом над бывшим заммэра Минска Андреем Доморацким — и который день удивляемся тому, как и в чем его обвиняют. В очередной серии этой «судебной драмы» — показания самого чиновника, его рассказ о том, как просил отправить его на полиграф, за что ему может мстить бизнесмен, которого он подозревает в оговоре, и еще много интересного.
Минские водители и так знают и злятся, а остальным, пожалуй, расскажем: в столице перед Европейскими играми сделали выделенные полосы для транспорта, который будет обслуживать спортивное мероприятие, и закрыли на некоторых важных магистралях левые повороты. Что имеем? Непонимание, ругань, пробки. Зачем сейчас-то, говорят водители, еще три недели до Игр! Ну, хоть газон на «Динамо», воскресший к Играм, порадовал (правда, и он не поможет нам нормально повернуть с Дзержинского на Уманскую, увы). А видели, как к Играм готовится железнодорожный вокзал столицы?
Абитуриенты и их родители, не пропустите: вот здесь у нас — все новинки кампании-2019 от главных вузов страны. Ну и квест-игра для вас: сможете ли вы пройти через вот это вот всё и выжить? А еще мы посоветовали бы узнать, не состоите ли вы, случайно, в БРСМ — даже если вам точно кажется, что нет. Бывает, знаете ли!
В Полоцке сегодня отметили день памяти святой Евфросинии — и кое-кто предлагает даже сделать этот праздник государственным! Кстати, там после службы в Софийском соборе священник произнес проповедь по-белорусски — это довольно редкое явление в православном храме. Как все прошло — расскажем и покажем здесь.
Мы тут проанализировали рынок купли-продажи «бэушек» (нет, не велосипедов — машин) — и вычленили самую популярную среди белорусов марку. Может, и у вас такое авто, м?
А на другом рынке в продаже появились первые лисички и ежевика. Цены пока «кусаются», но все равно пахнет настоящим летом.
Вы же знали, что в нашей стране инициатива наказуема? Вон в Гомеле люди скинулись и зарыбили местное озеро, пришли семьями, радовали, снимали на память, как теперь будет хорошо, красиво и экологично — а теперь, похоже, все получат штраф. И не спрашивайте, как так-то.
Читали историю «бракованного» призывника, за которого часть с военкомата (точнее, с местной власти) денег через суд выбила? А все потому, что не годного к службе парня в армию отправили. А могли бы отправить повестки другим разносить (хотя неизвестно, что хуже).
О «челлендже Давидыча» слыхали? Рассказываем: известный автомобильный блогер Эрик Китуашвили (Давидыч) дал интервью Юрию Дудю и рассказал, как в тюрьме активно занимался спортом: якобы за три с половиной часа отжимался 1,5 тысячи раз. В словах блогера усомнились очень многие — и решили проверить, за сколько можно сделать 1,5 тысячи отжиманий. Среди них был и наш пожарный-спасатель Евгений Лось из Бобруйска — помните его? Кстати, результаты Жени — в топе! Так как думаете, все же возможно или нет?
Прорыв в науке: физики нашли способ спасти кота Шредингера! Ок-ок, давайте для начала освежим в памяти то, кто же такой этот самый кот.
О СПОРТЕ
В межсезонье минское «Динамо» подписало главных близнецов белхоккея — братьев Малявко. На чемпионате мира в Казахстане Александр и Сергей впервые выступили в составе главной сборной страны, а в следующем сезоне 28-летние хоккеисты дебютируют в КХЛ. Интересно? И нам интересно! Поэтому мы съездили на родину братьев в Гродно и записали парочку угарных историй из детства. Ладно, ладно — и о хоккее говорили.
Знакомьтесь — Сашка. Ему 10 и он из Кобрина. Когда пацану было четыре, его друзья по средней группе детсада зависали на мультиках о драконах, а Сашка в свое свободное время гонял на мини-байке. Уже тогда малыш, говорит, понял, что хочет стать профессиональным мотоспортсменом. Мечта хорошая, но в городе, где мотокросс — далеко не приоритетный вид спорта, не было никакой базы. Но «папа может все что угодно», — напомнил сам себе отец, — и стал для сына и тренером, и механиком, и менеджером, и водителем, и спортивным психологом. Очень крутая история очень классной семьи!