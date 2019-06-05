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В выходные открывается сезон. Что нужно знать, если собираетесь рыбачить на Браславщине

06.06.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 9 июня в Витебской области открывается рыболовный сезон. Национальный парк «Браславские озера» внес изменения в режим любительского рыболовства на водоемах, которые переданы природоохранному учреждению в безвозмездное пользование, сообщают «Витебские вести».

В перечень 29 водоемов, на которых организуется платное любительское рыболовство, вошло озеро Бужа. Чтобы иметь возможность ловить на нем рыбу, необходимо приобрести путевку.

Бесплатное любительское рыболовство, как уточнил младший научный сотрудник Нацпарка Евгений Кардэль, разрешено на озерах Милашки, Островито, Плутенок, Янка (Бобылевское), на реках Дрисвятка, Друйка, Рака, Окуневка, протоках между озерами Савонар и Бужа, Войсо и Струсто.

Лов с применением снастей с общим количеством крючков от 6 до 10 на одного рыболова разрешается на озерах Альбеновское, Золово, Цно, Большая Ельня и Загорное.

Из перечня водоемов, где разрешалась подводная охота в светлое время суток, исключено озеро Снуды. Делать это по-прежнему можно на озерах Струсто, Долгое и Бужа.

Национальный парк также предлагает рыболовам-любителям универсальную путевку, которая дает право на обычный лов, лов на живца, а также на дорожку с маломерных судов, оснащенных подвесными двигателями мощностью до 15 л.с. При этом общее количество крючков на все вышеперечисленные виды лова не должно превышать 5 штук на рыболова.

Приобрести путевки можно круглосуточно у дежурного в административном здании Национального парка «Браславские озера», в рабочее время — в Богинском, Друйском, Дубровском, Замошском, Иодском лесничествах и на всех базах отдыха, летом — на информационных постах, а также в других местах, указанных на сайте Нацпарка.

Бесплатно путевки на обычную ловлю, на живца выдают участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 1-й и 2-й групп, несовершеннолетним до 16 лет, отдыхающим на базах Нацпарка, а также пенсионерам, жителям Браславского района.

 
 
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Национальный парк «Браславские озера» внес изменения в режим любительского рыболовства на водоемах, которые переданы природоохранному учреждению в...
 
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