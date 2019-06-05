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Я – художник

06.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Чтобы подстегнуть учеников к дальнейшему творчеству и дать почувствовать себя настоящими художниками, 1 июня была организована выставка работ под названием: «Я – художник». Выставка проходила в актовом зале школы и на ее открытие пришли не только юные художники, но и их родители, бабушки и дедушки.

Все, кто пришёл в этот день на выставку, смогли полюбоваться детским творчеством, которое вызывает умиление и восхищение. На детской выставке были представлены работы детей, обучающихся в группах общего эстетического развития: «Горошинки» и «Вдохновение». Работы юных художников выполнены в разных техниках: граттаж, акварель с солью, а также исполнены восковыми и масляными мелками.

Сегодня ученики подготовительных групп художественного отделения делают первые шаги в своем творчестве. Обучаясь там, они получают знания, умения и навыки, которые помогут им в дальнейшем обучении.

В наше время очень важно научить детей творить. Вкус к творчеству нужно прививать с самых юных лет.

http://borisov.minsk-region.by/

 
 
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Самые маленькие учащиеся художественного отделения ГУО «Лошницкая детская школа искусств» уже сегодня делают свои первые шаги в большое творческое будущее.
 
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