Борисовский начальник лучший в области

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В спартакиаде приняли участие представители 22 районов столичной области.

В рамках спартакиады по отдельной программе проходили соревнования по плаванию, дартсу и стрельбе из пневматической винтовки среди начальников управлений по сельскому хозяйству и продовольствию Минской области.

Начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского рай-исполкома Евгений Крукович по всем трем видам спорта занял первые места и награжден тремя дипломами первой степени и соответствующими медалями. Кроме этого, Евгению Михайловичу были вручены Диплом и Кубок за первое общекомандное место по этим трем видам спорта.

Поздравляем!