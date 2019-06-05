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Борисовский начальник лучший в области

06.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В спартакиаде приняли участие представители 22 районов столичной области.
В рамках спартакиады по отдельной программе проходили соревнования по плаванию, дартсу и стрельбе из пневматической винтовки среди начальников управлений по сельскому хозяйству и продовольствию Минской области.
Начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского рай-исполкома Евгений Крукович по всем трем видам спорта занял первые места и награжден тремя дипломами первой степени и соответствующими медалями. Кроме этого, Евгению Михайловичу были вручены Диплом и Кубок за первое общекомандное место по этим трем видам спорта.
Поздравляем!

 
 
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На базе УО «Слуцкий государственный колледж» Минский областной комитет профсоюза провел XIII областную спартакиаду работников агропромышленного комплекса.
 
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