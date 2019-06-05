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Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября

06.06.2019 09:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября
Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 4 июня 2019 года №362 утвердил комплекс мер по подготовке народного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено до 15 июня разработать и до 30 сентября реализовать организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2019/2020 года.

Постановлением определены задания по замене и строительству тепловых сетей, определены объемы создаваемых к началу отопительного сезона запасов топочного мазута, а также создаваемых на 1 октября 2019 года запасов древесного топлива (сырья) для организаций ЖКХ.

Министерству энергетики поручено обеспечить в подчиненных организациях к началу отопительного сезона готовность электрических станций, тепло- и электрогенерирующих установок и оборудования, газовых, тепловых и электрических сетей к работе в период максимальных нагрузок. Также при участии концерна "Белнефтехим", республиканских органов госуправления, облисполкомов и Минского горисполкома необходимо разработать до 1 сентября 2019 года варианты топливоснабжения и режимов энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период в условиях возможного снижения поставок энергоносителей, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций и резкого похолодания.

Кроме того, Минэнерго поручено по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 сентября утвердить графики ограничения и отключения потребителей электрической и тепловой энергии от электрических и тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций.

МЧС предстоит провести мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по котельным, снабжающим тепловой энергией объекты жилищного фонда, а также объекты социального и культурно-бытового назначения. Также МЧС совместно с Минэнерго будет осуществлять контроль за реализацией мероприятий по оснащению организаций автономными источниками электрической энергии.

Минэнерго необходимо провести до начала отопительного сезона обследования электро- и (или) теплоустановок, теплоисточников и потребителей тепловой энергии на предмет их готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе имеющих электроприемники первой категории надежности электроснабжения.

Республиканским органам госуправления совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом необходимо завершить до 20 сентября подготовительные работы к осенне-зимнему периоду и обеспечить оформление до 30 сентября актов проверки готовности и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии и теплоисточников, а также организаций, транспортирующих тепловую энергию.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить своевременное финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социального и культурно-бытового назначения к отопительному сезону в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

"Белнефтехиму" к осенне-зимнему периоду нужно организовать производство и создание необходимых запасов зимнего дизельного топлива, поставку его потребителям и на АЗС для обеспечения работы транспортного комплекса.

Министерству экономики поручено обобщить информацию и 10 сентября внести в Совет Министров необходимые материалы о готовности республики к работе в предстоящий отопительный сезон.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 4 июня 2019 года №362 утвердил комплекс мер по подготовке народного хозяйства к осенне-зимнему периоду...
 
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