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В санатории под Рогачевом погиб белорусский певец Леонардо

06.06.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В санатории «Приднепровский» на сцене умер белорусский певец Леонардо. Подробности TUT.BY сообщили в Следственном комитете.


Трагедия произошла днем 5 июня. 35-летний певец находился на сцене и неожиданно упал на пол. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно, он умер.

Причина смерти устанавливается, для этого назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку по факту проводит Рогачевский РОСК.

 
 
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Во время репетиции певец упал прямо на сцене.
 
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