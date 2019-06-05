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В санатории под Рогачевом погиб белорусский певец Леонардо
06.06.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В санатории «Приднепровский» на сцене умер белорусский певец Леонардо. Подробности TUT.BY сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла днем 5 июня. 35-летний певец находился на сцене и неожиданно упал на пол. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно, он умер.
Причина смерти устанавливается, для этого назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку по факту проводит Рогачевский РОСК.
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Во время репетиции певец упал прямо на сцене.
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