В санатории под Рогачевом погиб белорусский певец Леонардо

Источник материала: Tut.by

В санатории «Приднепровский» на сцене умер белорусский певец Леонардо. Подробности TUT.BY сообщили в Следственном комитете.





Трагедия произошла днем 5 июня. 35-летний певец находился на сцене и неожиданно упал на пол. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно, он умер.

Причина смерти устанавливается, для этого назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку по факту проводит Рогачевский РОСК.