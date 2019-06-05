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В нескольких городах Беларуси 5 июня побиты температурные рекорды

06.06.2019 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые температурные рекорды дня установлены 5 июня в ряде белорусских городов, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных карт и архива наблюдений Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В Витебске воздух прогрелся до 28,5 градуса тепла (было 28,1 в 2013 году), в Могилеве — до 30,2 и 28,2 (аэропорт) (27,4 в 1956 году). В Минске повторен рекорд 1927 года (+29,5).

30-градусную отметку столбик термометра пересек также в Борисове (Минская область) — 30,2 (27,8 в 1956 году) и Шарковщине (Витебская) — 30,1 (27,4 в 2013-м). В Лынтупах (Витебская область) было +30 (27,4 в 1982 году).

Рекорд дня для всей территории страны устоял (+33,4 в 2000 году в Лельчицах, Гомельская область).

6 июня жаркая погода сохранится, на отдельных метеостанциях не исключены новые температурные рекорды. В Минске ожидается до 28 градусов, и здесь, скорее всего, не будет обновлен абсолютный максимум, зафиксированный 123 года назад (+30).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске воздух прогрелся до 28,5 градуса тепла (было 28,1 в 2013 году), в Могилеве - до 30,2 и 28,2 (аэропорт) (27,4 в 1956 году). В Минске повторен рекорд 1927 года (+29,5).
 
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