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Жительница Вилейки потеряла тысячу долларов после знакомства в интернете с «военным врачом»

06.06.2019 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Вилейки попала на удочку мошенника и потеряла почти тысячу долларов, сообщает пресс-служба МВД. Она была уверена, что общается с военным врачом из Америки и скоро станет его счастливой женой.

Общение пары продолжалось два месяца: сначала в «Одноклассниках», потом в WhatsApp. На ломаном русском собеседник рассказал, якобы родом из США и сейчас работает военным врачом в Сирии. Впоследствии он предложил женщине создать семью.

Но для оформления пенсии и возвращения на родину, объяснил мужчина, ему нужны деньги, а их сейчас нет. После уговоров женщина перевела ему 965 долларов.

Вскоре «врач» попросил еще 1950 евро, и тогда у жительницы Вилейки закрались сомнения. Она пошла в милицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ищут автора посланий. В милиции говорят, что это давно знакомая преступная схема «нигерийских писем». Она появилась еще до развития интернета, тогда людей в письмах обманывали таким образом «богатые наследники», «иностранные чиновники» и даже «члены королевских семей в изгнании».

 
 
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Женщина поверила в историю с американским военным врачом, которому просто не хватает денег для приезда.
 
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