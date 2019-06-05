Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным - Худык

Источник материала: БелТА

Андрей Худык. Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"Данные Национальной системы мониторинга окружающей среды в Беларуси свидетельствуют о том, что качество окружающей среды в стране на протяжении уже многих лет в целом остается стабильно благополучным. Вместе с тем поддержание благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в условиях активной модернизации производств требует дальнейшего наращивания технического и технологического потенциала по сокращению поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, минимизации уровня антропогенного воздействия, системного подхода при планировании и реализации природоохранных мероприятий", - сказал Андрей Худык.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке