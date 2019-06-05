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Call-центр таможенных органов на время II Европейских игр начнет круглосуточную работу с 7 июня

06.06.2019 10:08 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Call-центр таможенных органов на время II Европейских игр начнет круглосуточную работу с 7 июня
Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-информационный центр таможенных органов, созданный на период проведения в Беларуси II Европейских игр, начнет свою работу с 7 июня, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Call-центр, в который смогут обратиться за оперативной и компетентной консультацией как физические, так и юридические лица, будет работать круглосуточно до 7 июля. Сотрудники таможенных органов будут информировать всех желающих по вопросам, связанным с перемещением через таможенную границу личного имущества, спортивного оборудования и инвентаря, транспортных средств.

Консультацию будут оказывать на русском и английском языках по телефону, запрограммированному в многоканальном режиме: (8017) 218 94 26.

В каждой таможне также будут функционировать оперативно-информационные группы. Номера телефонов для консультаций указаны на едином интернет-портале таможенных органов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-информационный центр таможенных органов, созданный на период проведения в Беларуси II Европейских игр, начнет свою работу с 7...
 
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