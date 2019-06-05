Из-за халатности зоотехника в одном из СПК Гроденской области зарезали почти 100 коров

Источник материала: Tut.by

Из-за халатного отношения к работе главного зоотехника в одном из СПК Гродненского района пришлось зарезать почти 100 коров. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Генпрокуратуры.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Зоотехник подозревается в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

Оказалось, что на предприятии было неправильно организовано приготовление кормов с использованием специальной добавки. Работники молочно-товарных ферм ничего о ней не знали, потому вводили в рацион животных в дозах, которые в несколько раз превышали рекомендованное производителем количество. Из-за этого позже были вынуждены зарезать скот. Также неправильная организация кормления повлекла гибель приплода и недополучение молока.