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Из-за халатности зоотехника в одном из СПК Гроденской области зарезали почти 100 коров
06.06.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за халатного отношения к работе главного зоотехника в одном из СПК Гродненского района пришлось зарезать почти 100 коров. Возбуждено уголовное дело,
Зоотехник подозревается в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.
Оказалось, что на предприятии было неправильно организовано приготовление кормов с использованием специальной добавки. Работники молочно-товарных ферм ничего о ней не знали, потому вводили в рацион животных в дозах, которые в несколько раз превышали рекомендованное производителем количество. Из-за этого позже были вынуждены зарезать скот. Также неправильная организация кормления повлекла гибель приплода и недополучение молока.
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Из-за халатного отношения к работе главного зоотехника в одном из СПК Гродненского района пришлось зарезать почти 100 коров. Возбуждено уголовное дело.
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