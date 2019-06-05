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В центре Могилева приезжие художники разрисовали фонтан
06.06.2019 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Художники из разных стран разрисовали фонтан в центре Могилева,
Сделать уличное пространство по-творчески приятным — такова цель организаторов и участников проекта. В арт-проекте участвуют художники из 8 стран, включая Турцию, Иорданию, Армению, Литву, а также Украину и Россию. Каждый сделал свой рисунок на фонтане в Театральном сквере. Сначала в дело пошли баллончики с краской, а после разметки и создания фона каждый художник принялся реализовывать свою задумку. Получился совместно созданный мурал.
Театральный сквер — довольно людное место в Могилеве, и горожанам будет приятно проводить время у яркого фонтана, считают художники.
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Арт-проектом стал фонтан в Театральном сквере.
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