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В центре Могилева приезжие художники разрисовали фонтан

06.06.2019 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Художники из разных стран разрисовали фонтан в центре Могилева, сообщает ТРК «Могилев». Чашу фонтана в Театральном сквере превратили в арт-объект проекта «Могилев глазами гостей».

Сделать уличное пространство по-творчески приятным — такова цель организаторов и участников проекта. В арт-проекте участвуют художники из 8 стран, включая Турцию, Иорданию, Армению, Литву, а также Украину и Россию. Каждый сделал свой рисунок на фонтане в Театральном сквере. Сначала в дело пошли баллончики с краской, а после разметки и создания фона каждый художник принялся реализовывать свою задумку. Получился совместно созданный мурал.

Театральный сквер — довольно людное место в Могилеве, и горожанам будет приятно проводить время у яркого фонтана, считают художники.

 
Теги: Могилев
 
 
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Арт-проектом стал фонтан в Театральном сквере.
 
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