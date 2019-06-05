В центре Могилева приезжие художники разрисовали фонтан

Источник материала: Tut.by

Художники из разных стран разрисовали фонтан в центре Могилева, сообщает ТРК «Могилев». Чашу фонтана в Театральном сквере превратили в арт-объект проекта «Могилев глазами гостей».

Сделать уличное пространство по-творчески приятным — такова цель организаторов и участников проекта. В арт-проекте участвуют художники из 8 стран, включая Турцию, Иорданию, Армению, Литву, а также Украину и Россию. Каждый сделал свой рисунок на фонтане в Театральном сквере. Сначала в дело пошли баллончики с краской, а после разметки и создания фона каждый художник принялся реализовывать свою задумку. Получился совместно созданный мурал.

Театральный сквер — довольно людное место в Могилеве, и горожанам будет приятно проводить время у яркого фонтана, считают художники.