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Грозы и до +31°С прогнозируют в Беларуси 7 июня

06.06.2019 11:34 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Грозы и до +31°С прогнозируют в Беларуси 7 июня
Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса тепла ожидается в Беларуси 7 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по юго-западным и центральным районам пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. Днем при грозах прогнозируют сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов, днем - 25-31 выше нуля.-0-

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Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса тепла ожидается в Беларуси 7 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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