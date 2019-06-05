«Не путайте туризм и эмиграцию». Истории тех, кто уехал из Беларуси за границу, но вернулся

Источник материала: Tut.by

Когда что-то не получается в родной стране, кажется, что самое лучшее решение — уехать за границу. Там и возможностей больше, и зарплаты выше, и люди другие. Но так ли это на самом деле? Мы пригласили в студию белорусов, которые рискнули и уехали за границу жить, работать и учиться, но через какое-то время вернулись домой. Узнали у них, почему они переехали, чем жизнь там лучше, чего больше всего не хватало на чужбине и почему решили вернуться в Беларусь.