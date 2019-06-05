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Номера от 45 до 220 долларов в сутки. Посмотрите, как выглядит гостиница МВД после капремонта

06.06.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Городском Валу после капитального ремонта заработала гостиница Департамента финансов и тыла МВД, ее открывал глава ведомства Игорь Шуневич. Гостиница уже появилась на сервисе онлайн-бронирования Booking.com. TUT.BY посмотрел, как выглядят апартаменты и сколько стоит их аренда.


Адрес гостиницы МВД — Городской Вал, 9

Руководство МВД решило сделать капитальный ремонт гостиницы на Городском Валу в 2018 году. Здание было построено в 1953 году, сначала использовалось как общежитие для сотрудников, а после 1972 года стало гостиницей. После года ремонта, в апреле 2019-го, ее открывали министр внутренних дел Игорь Шуневич и директор гостиницы Геннадий Костюкевич, сообщал сайт ведомства.


Фото: mvd.gov.by

— Здание гостиницы старое, и вид был соответствующий. Знаю, работы было много, и с серьезной задачей справились! Ремонт однозначно повысит уровень обслуживания и комфорта. Теперь это милицейское подразделение будет цивилизованно и красиво функционировать для людей, — сказал на открытии министр.

Как здание выглядело до ремонта, можно посмотреть здесь.

Обновленная гостиница принимает посетителей ежедневно. Она рассчитана на 25 номеров: одноместных — девять, двухместных — двенадцать, один трехместный, а также три номера квартирного типа. Одновременно здесь могут находиться около 40 человек. Цены обещали демократичные.

На booking.com уже можно посмотреть фото номеров и их цену (цена за сутки с человека уже включает налоги и сборы).


Выбираем условные даты в июле или августе с понедельника на вторник. Цены в разные дни стабильны. Все предложения подразумевают наличие ванной, телевизора, электрочайника. Отзывов и оценок у гостиницы пока нет, сказано, что здесь принимают с 31 мая.

Номер с односпальной кроватью обойдется в 45 долларов за сутки (1 доллар по курсу на 6 июня равен примерно 2,1 рубля).


Двухместный номер с двумя раздельными кроватями — 80 долларов, с одной на двоих — 90 долларов. Выглядят они так.





Аренда комнаты на три кровати обойдется в 105 долларов.


Апартаменты квартирного типа отличаются тем, что кроме спален там есть еще гостиная с диваном, кондиционером и, судя по фото, своя кухня. Такие стоят 165−220 долларов в сутки. Цена зависит от количества спален: в одном номере — одна, в другом — две.






Видим, что номера квартирного типа здесь стоят от 165 до 220 долларов. Номера с одним местом — от 45.


Скриншот с booking.com

Карта сайта booking.com предлагает на те же даты в том же доме частные апартаменты от 35 до 51 доллара в сутки.

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Теги: Минск
 
 
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