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Милиция будет дежурить у школ во время выпускных вечеров

06.06.2019 11:48 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Милиция будет дежурить у школ во время выпускных вечеров
Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время выпускных вечеров, которые пройдут в Беларуси 8 и 9 июня, в каждом учреждении образования будут дежурить сотрудники милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В министерстве проинформировали, что уже сейчас с учителями и одиннадцатиклассниками проводятся беседы на темы безопасности дорожного движения, последствиях нарушения общественного порядка. "Во время вечерних торжеств в каждом учреждении образования будут дежурить сотрудники милиции. Дополнительно к местам проведения выпускных приблизят наряды, которые несут службу по охране общественного порядка вне учреждений образования. Помощь окажут также педагогические работники и родители", - отметили в МВД.

Сотрудники милиции сопроводят организованные группы выпускников за пределы мест проведения вечеров, в том числе к водоемам и лесопарковым зонам. Охрана общественного порядка на вокзалах и в пригородных поездах в эти дни также будет усилена. "Задача стражей правопорядка - оградить ребят от противоправных посягательств", - подчеркнули в МВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время выпускных вечеров, которые пройдут в Беларуси 8 и 9 июня, в каждом учреждении образования будут дежурить сотрудники милиции. Об...
 
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