Суд изменил приговор по делу о драке из-за б/у трусов в «секонде» Бобруйска. Владельца освободили

Источник материала: Tut.by

В Могилевском областном суде рассмотрели апелляцию по делу предпринимателя Николая Нарожного — владельца магазина б/у одежды «Евро-хенд», который подрался с покупательницей Алиной Нестерович из-за, предположительно, украденных ею б/у трусов. 13 марта Николай получил за вымогательство с применением насилия 3 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества (прокурор просил четыре) и должен был выплатить потерпевшей тысячу рублей моральной компенсации. Свою вину предприниматель не признал и подал апелляционную жалобу на приговор.

Суд в Могилеве, выслушав все стороны процесса, удалился в совещательную комнату — и через полчаса вынес решение: перкалифицировать обвинение Нарожному на принуждение к исполнению обязательств (ч.2 ст. 384 УК), назначить ему наказание в виде 2-х с половиной лет «домашней химии», освободить из-под стражи в зале суда. Компенсацию в тысячу рублей оставили в силе.



Николай Нарожный с женой после освобождения из-под стражи.

Семья Нарожного и он сам плакали от счастья. Николай провел в СИЗО без малого 150 дней.

— Это радость, но такая, знаете, со слезами на глазах! Я не верил, совсем не верил, — а оно вон как вышло! За меня все СИЗО болело, точно, — смеется Николай.

— И весь Бобруйск! — говорят его родные.

Вчера дочери Николая Нарожного Даше исполнилось 6 лет.

— То, что папа вернется, — самый лучший для нее подарок ко дню рождения будет! — плачет жена Елена.



Николай Нарожный, его жена, мама и тесть.

В заседании 6 июня представитель прокуратуры Бобруйска говорил о том, что при назначении предыдущего приговора усматривается неправильное применение закона: мол, не учли смягчающие обстоятельства. Однако с учетом того, что Нарожному было назначено минимальное наказание по статье, просил оставить приговор в силе.

Представитель областной прокуратуры поддержала прокурорский протест, так как не учитывалась мотивация действий сторон. Она потребовала учесть этот факт, но оставить приговор в части наказания в силе.

Адвокат же изначально настаивала на переквалификации статьи. Сегодня она просила суд переквалифицировать статью и освободить Николая от уголовной ответственности либо же назначить наказание, не связанное с ограничением свободы. Адвокат также обращалась к суду с просьбой прекратить уголовное дело, так как действия Нарожного, по ее мнению, были неправильно квалифицированы судом первой инстанции.

Потерпевшая Алина Нестерович подала возражение на апелляционную жалобу, заявив, что судебное решение было вынесено правильно. Она попросила оставить приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения.



Потерпевшая Алина Нестерович 13 марта 2019 года в суде Бобруйска. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Николай Нарожный сегодня еще раз попросил прощения у Нестерович. На вопрос судьи о том, почему он сам решил задержать воровку, не прибегая к помощи милиции, ответил, что «по опыту знаю — на основе видео из магазина ее личность бы не установили».

Позже, когда личность Нестерович была установлена, Нарожный, по его словам, пытался привлечь ее к административной ответственности. В итоге за кражу трусов она была оштрафована.

Нестерович заявила, что бобруйский суд принял справедливое решение — напомним. речь идет о 3 годах колонии усиленного режима с конфискацией имущества. «Но можно было бы осудить его и по другим статьям», — говорит Нестерович: мол, ее удерживали как заложницу и избивали железной трубой.

Напомним, во время первого процесса адвокат Николая Татьяна Вертинская заявила, что именно Алина Нестерович спровоцировала ее подзащитного на противоправные действия, так как 29-летняя бобруйчанка была в очередной раз уличена владельцем магазина в краже. Ранее она похитила из «секонда» трусы, что было зафиксировано на видеозаписи, и, предположительно, вынесла из магазина бюстгальтер, однако предпринимателю доказать этот факт не удалось. Николай Нарожный утверждает, что 9 октября Нестерович вновь пришла в магазин и положила в карман трусы. Предприниматель попытался задержать женщину, закрыв дверь в магазине. В итоге произошла драка, которая и послужила поводом для вызова милиции.

По словам Николая Нарожного, женщина обвинила его в попытке вымогательства (позже она отказалась от своих слов), а также заявила, что предприниматель разорвал ей рот, грозился выбить зубы и «вообще убить». Возмущенный этим, мужчина выложил в Сеть видео с кражей трусов, которое набрало почти 50 тысяч просмотров. Алина Нестерович посчитала, что это является оскорблением ее чести и достоинства, подав в суд гражданский иск, по которому Николаю Нарожному присудили выплатить 100 рублей компенсации .

Ранее Елена Нарожная, жена предпринимателя, рассказывала TUT.BY, что магазин «Евро-хенд» ей пришлось закрыть, так как муж под стражей, а сама она заниматься бизнесом не может: работает в другой сфере. В итоге договор аренды помещения, в котором размещался «секонд», пришлось расторгнуть, а семья лишилась бизнеса.