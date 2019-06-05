К концу недели по всей Гомельской области могут ввести запрет на посещение лесов

Источник материала: Газета Авангард

В ближайшие трое суток в лесах Гомельской области с учетом устойчивости высоких температур воздуха, порывистого ветра и отсутствия осадков ожидается ухудшение пожароопасной обстановки. В семи районах уже введен запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма областного производственного лесохозяйственного объединения.





«Ситуация оперативно отслеживается сразу по нескольким параметрам. По предварительной информации, жаркая погода может сохраняться. Не исключено, что к концу недели территории лесов, торфяников и пойменных земель всего региона будут закрыты для посещения граждан», — рассказали в ГПЛХО.

Запрет на посещение лесных массивов уже действует в Кормянском, Чечерском, Добрушском, Ветковском, Гомельском, Лоевском и Брагинском районах.

Оперативная обстановка отражается на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси, которая размещена на сайте Минлесхоза, а также отраслевых объединений в областях.

Введение запрета исключает посещение лесов, в том числе прогулки, походы, пикники, въезд транспорта. За нарушение этого требования предусмотрен штраф до 25 БВ (в настоящее время базовая величина составляет Br25,5). Как подчеркивают в ГПЛХО, это необходимая мера для сохранения лесного фонда и обеспечения безопасности самих людей, ведь в большинстве случаев причиной возгораний в экосистемах становится человеческий фактор (палы сухой растительности и мусора, оставленные окурки).

В лесхозах просят жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности и без промедления сообщать о случаях возгорания в лесах, фактах нарушения требований.

Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/k-kontsu-nedeli-po-vsej-gomelskoj-oblasti-mogut-vvesti-zapret-na-poseschenie-lesov-350067-2019/

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