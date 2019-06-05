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«Ваша задача - два раза поесть». Тысячи студентов тестируют столовую, где будут кормить спортсменов

06.06.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студенческая деревня во время II Европейских игр будет принимать приехавших в Минск спортсменов. Сегодня там массово тестируют работу столовой на две тысячи человек, к процессу привлекли студентов столичных вузов. Их задача — прийти в указанное время и поесть.


В Студенческой деревне, что возле станции метро «Петровщина», во время Европейских игр будут жить спортсмены. Здесь же они будут питаться.

Столовая масштабная: площадь зала — 5,5 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 2 тысячи посадочных мест. Сообщалось, что похожие столовые работали на крупнейших международных соревнованиях — на Олимпийских играх в Сочи и Европейских играх в Баку.


Сегодня к Студенческой деревне массово идут молодые люди из минских вузов — они должны протестировать объект.



— Ваша задача — два раза поесть, — объясняет очередной группе студентов сотрудник, координирующий мероприятие.

Иногда слышно, как отчитывают молодых людей, которые опоздали к назначенному времени.

В Студенческую деревню теперь просто так не пройти — поставили ограждение, у ворот стоят охранники. Все это для дополнительной безопасности на время II Европейских игр, объясняли журналистам.


— Вы на тестирование? — спрашивают у молодых людей на входе.

— На тестирование? — смущаются студенты. — А, да, на тестирование столовой!

Вечером 5 июня в телеграмм-канале Nexta появилось расписание, в нем расписано, кто и когда должен прийти поесть. По этой информации, на завтраке должны были побывать 1500 человек, на обеде — 4500, на ужине — 3000. Больше всего студентов привлекут от БНТУ и БГУ.


Источник: Nexta

Входили студенты со стороны проспекта Дзержинского, потом шли в павильон столовой, чтобы поесть, выходили со стороны улицы Чюрлениса.

Многие за день в столовой должны побывать дважды.

— Мы пришли позавтракать, в 9 утра, а потом еще нужно к 12 прийти — пообедать, — рассказала TUT.BY одна из студенток.

Молодые люди, которые уже успели перекусить, рассказывают, что внутри нет ощущения большой толпы. Работают несколько точек раздачи, еду можно выбирать, какую хочешь — шведский стол.

— Там даже лосось был! Вкусно, — улыбается одна из студенток.

Журналистам TUT.BY заглянуть в столовую не удалось, в Дирекции II Европейских игр объяснили, что «мероприятие носит технический характер и не предполагает участие СМИ».


Столовая в павильоне для спортсменов, апрель 2019 года. Фото: Сергей Пожога, агентство «Минск-Новости»

Как устроена столовая, рассказывало еще в апреле агентство «Минск-Новости». В одном блоке — обеденный зал и линия раздачи питания длиной около 60 метров. В меню — блюда гриль, европейская кухня, пицца, паста, национальная белорусская кухня, конфессиональное питание (халяльные и кошерные блюда), диетические и вегетарианские блюда. Второй блок — круглосуточная «станция», где будут выдавать напитки, закуски и блюда азиатской кухни: мисо-суп, лапшу.

В здании ледовой арены, откуда выселяли маленьких фигуристов, оборудовали кухню, со столовой она соединена тоннелем.

Работать в столовой будет персонал КУП «Бизнес-центр „Столица“».

Во время Европейских игр кормить в специальных павильонах будут спортсменов и членов команд, которые их сопровождают, а также представителей Национальных олимпийских комитетов.

Волонтеры будут питаться в столовой Белорусского государственного медицинского университета.


 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Студенческой деревне массово тестируют работу столовой на две тысячи человек
 
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