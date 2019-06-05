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«Ваша задача - два раза поесть». Тысячи студентов тестируют столовую, где будут кормить спортсменов
06.06.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студенческая деревня во время II Европейских игр будет принимать приехавших в Минск спортсменов. Сегодня там массово тестируют работу столовой на две тысячи человек, к процессу привлекли студентов столичных вузов. Их задача — прийти в указанное время и поесть.
В Студенческой деревне, что возле станции метро «Петровщина», во время Европейских игр будут жить спортсмены. Здесь же они будут питаться.
Столовая масштабная: площадь зала — 5,5 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 2 тысячи посадочных мест.
Сегодня к Студенческой деревне массово идут молодые люди из минских вузов — они должны протестировать объект.
— Ваша задача — два раза поесть, — объясняет очередной группе студентов сотрудник, координирующий мероприятие.
Иногда слышно, как отчитывают молодых людей, которые опоздали к назначенному времени.
В Студенческую деревню теперь просто так не пройти — поставили ограждение, у ворот стоят охранники. Все это для дополнительной безопасности на время II Европейских игр,
— Вы на тестирование? — спрашивают у молодых людей на входе.
— На тестирование? — смущаются студенты. — А, да, на тестирование столовой!
Вечером 5 июня в
Входили студенты со стороны проспекта Дзержинского, потом шли в павильон столовой, чтобы поесть, выходили со стороны улицы Чюрлениса.
Многие за день в столовой должны побывать дважды.
— Мы пришли позавтракать, в 9 утра, а потом еще нужно к 12 прийти — пообедать, — рассказала TUT.BY одна из студенток.
Молодые люди, которые уже успели перекусить, рассказывают, что внутри нет ощущения большой толпы. Работают несколько точек раздачи, еду можно выбирать, какую хочешь — шведский стол.
— Там даже лосось был! Вкусно, — улыбается одна из студенток.
Журналистам TUT.BY заглянуть в столовую не удалось, в Дирекции II Европейских игр объяснили, что «мероприятие носит технический характер и не предполагает участие СМИ».
Как устроена столовая, рассказывало еще в апреле агентство «Минск-Новости». В одном блоке — обеденный зал и линия раздачи питания длиной около 60 метров. В меню — блюда гриль, европейская кухня, пицца, паста, национальная белорусская кухня, конфессиональное питание (халяльные и кошерные блюда), диетические и вегетарианские блюда. Второй блок — круглосуточная «станция», где будут выдавать напитки, закуски и блюда азиатской кухни: мисо-суп, лапшу.
В здании ледовой арены, откуда
Работать в столовой будет персонал КУП «Бизнес-центр „Столица“».
Во время Европейских игр кормить в специальных павильонах будут спортсменов и членов команд, которые их сопровождают, а также представителей Национальных олимпийских комитетов.
Волонтеры будут питаться в столовой Белорусского государственного медицинского университета.
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Сегодня в Студенческой деревне массово тестируют работу столовой на две тысячи человек
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