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Не видели, но слышали. Вчера в Гомеле салют запускали в светлое время суток
06.06.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около восьми вечера 5 мая в Гомеле неожиданно послышались залпы салюта. Вначале даже сложно было определить, откуда доносятся звуки. Но самые наблюдательные, вглядевшись в голубое июньское небо, поняли, что действие происходит на центральной площади им Ленина.
Видео невидимого салюта опубликовал Telegram-канал
Мы обратились в горисполком, чтобы узнать, зачем понадобилось устраивать фейерверк посреди рабочей недели и в светлое время суток, но там отказались от комментариев, сославшись на занятость.
«У нас второй день „Пламени мира“, простите, мы заняты», — ответил TUT.BY заместитель председателя горисполкома Виталий Атаманчук и положил трубку.
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Около восьми вечера в Гомеле неожиданно послышались залпы салюта. Вначале даже сложно было определить, откуда доносятся звуки.
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