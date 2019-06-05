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Не видели, но слышали. Вчера в Гомеле салют запускали в светлое время суток

06.06.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около восьми вечера 5 мая в Гомеле неожиданно послышались залпы салюта. Вначале даже сложно было определить, откуда доносятся звуки. Но самые наблюдательные, вглядевшись в голубое июньское небо, поняли, что действие происходит на центральной площади им Ленина.

Видео невидимого салюта опубликовал Telegram-канал Nexta.


Открыть/скачать видео (6.13 МБ)

Мы обратились в горисполком, чтобы узнать, зачем понадобилось устраивать фейерверк посреди рабочей недели и в светлое время суток, но там отказались от комментариев, сославшись на занятость.

«У нас второй день „Пламени мира“, простите, мы заняты», — ответил TUT.BY заместитель председателя горисполкома Виталий Атаманчук и положил трубку.

 
Теги: Гомель
 
 
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Около восьми вечера в Гомеле неожиданно послышались залпы салюта. Вначале даже сложно было определить, откуда доносятся звуки.
 
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