Не видели, но слышали. Вчера в Гомеле салют запускали в светлое время суток

Источник материала: Tut.by

Около восьми вечера 5 мая в Гомеле неожиданно послышались залпы салюта. Вначале даже сложно было определить, откуда доносятся звуки. Но самые наблюдательные, вглядевшись в голубое июньское небо, поняли, что действие происходит на центральной площади им Ленина.

Видео невидимого салюта опубликовал Telegram-канал Nexta .

Мы обратились в горисполком, чтобы узнать, зачем понадобилось устраивать фейерверк посреди рабочей недели и в светлое время суток, но там отказались от комментариев, сославшись на занятость.

«У нас второй день „Пламени мира“, простите, мы заняты», — ответил TUT.BY заместитель председателя горисполкома Виталий Атаманчук и положил трубку.