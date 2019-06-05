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БелЖД упростила покупку билетов через интернет
06.06.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 3 июня упрощен процесс покупки электронных билетов на
Теперь электронная регистрация выполняется автоматически после оплаты заказа для поездов, на которые доступна эта услуга (в этом случае у поезда или вагона на сайте должно быть указано «ЭР»). При вводе данных теперь не надо ставить галочку в соответствующем поле формы «электронная регистрация».
БелЖД рекомендует пассажирам обязательно проверять наличие электронной регистрации в разделе «Личный кабинет». Если отметки об электронной регистрации нет, проездной документ (билет) оформляется в кассе Белорусской железной дороги.
С электронной регистрацией в настоящее время оформляется 87% от общего количества билетов, купленных на сайте.
БелЖД напоминает: есть две возможности приобретения проездных документов (билетов):
Сейчас электронной регистрации нет на поездах, курсирующих в сообщении с Украиной, а также на отдельные поезда и беспересадочные вагоны, следующие в сообщении с другими государствами.
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Теперь электронная регистрация выполняется автоматически после оплаты заказа для поездов, на которые доступна эта услуга.
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