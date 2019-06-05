БелЖД упростила покупку билетов через интернет

Источник материала: Tut.by

С 3 июня упрощен процесс покупки электронных билетов на сайте Белорусской железной дороги , сообщает пресс-центр БелЖД .

Теперь электронная регистрация выполняется автоматически после оплаты заказа для поездов, на которые доступна эта услуга (в этом случае у поезда или вагона на сайте должно быть указано «ЭР»). При вводе данных теперь не надо ставить галочку в соответствующем поле формы «электронная регистрация».

БелЖД рекомендует пассажирам обязательно проверять наличие электронной регистрации в разделе «Личный кабинет». Если отметки об электронной регистрации нет, проездной документ (билет) оформляется в кассе Белорусской железной дороги.

С электронной регистрацией в настоящее время оформляется 87% от общего количества билетов, купленных на сайте.

БелЖД напоминает: есть две возможности приобретения проездных документов (билетов):

с последующим оформлением проездных документов (билетов) на бланке в билетной кассе Белорусской железной дороги;

с электронной регистрацией без проездного документа в кассе.

Сейчас электронной регистрации нет на поездах, курсирующих в сообщении с Украиной, а также на отдельные поезда и беспересадочные вагоны, следующие в сообщении с другими государствами.