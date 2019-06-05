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БелЖД упростила покупку билетов через интернет

06.06.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 3 июня упрощен процесс покупки электронных билетов на сайте Белорусской железной дороги, сообщает пресс-центр БелЖД.

Теперь электронная регистрация выполняется автоматически после оплаты заказа для поездов, на которые доступна эта услуга (в этом случае у поезда или вагона на сайте должно быть указано «ЭР»). При вводе данных теперь не надо ставить галочку в соответствующем поле формы «электронная регистрация».

БелЖД рекомендует пассажирам обязательно проверять наличие электронной регистрации в разделе «Личный кабинет». Если отметки об электронной регистрации нет, проездной документ (билет) оформляется в кассе Белорусской железной дороги.

С электронной регистрацией в настоящее время оформляется 87% от общего количества билетов, купленных на сайте.

БелЖД напоминает: есть две возможности приобретения проездных документов (билетов):

  • с последующим оформлением проездных документов (билетов) на бланке в билетной кассе Белорусской железной дороги;
  • с электронной регистрацией без проездного документа в кассе.

Сейчас электронной регистрации нет на поездах, курсирующих в сообщении с Украиной, а также на отдельные поезда и беспересадочные вагоны, следующие в сообщении с другими государствами.

 
 
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Теперь электронная регистрация выполняется автоматически после оплаты заказа для поездов, на которые доступна эта услуга.
 
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