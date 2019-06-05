|
«45 минут реанимировали». В санатории рассказали, что произошло с певцом Леонардо во время репетиции
06.06.2019 12:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новость о
— Это было днем, еще до обеда. Только расставили аппаратуру. Певец репетировал, вечером он должен был выступать перед отдыхающими. Пел, стало плохо, упал. Мы тут же позвали врачей наших, вызвали скорую. 45 минут реанимировали, но спасти не смогли, — рассказывает работник санатория.
Что случилось, в санатории пока сами не понимают.
— Оборудование Леонардо привез свое. Наши только розетки, их уже проверил «Энергонадзор», они исправны.
Напомним, трагедия произошла днем 5 июня. Причина смерти 35-летнего певца устанавливается, для этого назначена судебно-медицинская экспертиза.
Настоящее имя Леонардо — Василий Бущик,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«45 минут реанимировали». В санатории рассказали, что произошло с певцом Леонардо во время репетиции
Один из работников санатория «Приднепровский» рассказал TUT.BY, что происходило в санатории 5 июня.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)