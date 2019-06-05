«45 минут реанимировали». В санатории рассказали, что произошло с певцом Леонардо во время репетиции

Источник материала: Tut.by

Новость о смерти во время репетиции прямо на сцене санатория певца Леонардо шокировала многих. Друзья Леонардо говорят о том, что мужчина умер от удара током, но эту версию пока не подтверждает следствие — назначен ряд экспертиз. Один из работников санатория «Приднепровский» рассказал TUT.BY, что происходило здесь 5 июня.



Фото: с личной страницы певца в Facebook

— Это было днем, еще до обеда. Только расставили аппаратуру. Певец репетировал, вечером он должен был выступать перед отдыхающими. Пел, стало плохо, упал. Мы тут же позвали врачей наших, вызвали скорую. 45 минут реанимировали, но спасти не смогли, — рассказывает работник санатория.

Что случилось, в санатории пока сами не понимают.

— Оборудование Леонардо привез свое. Наши только розетки, их уже проверил «Энергонадзор», они исправны.

Напомним, трагедия произошла днем 5 июня. Причина смерти 35-летнего певца устанавливается, для этого назначена судебно-медицинская экспертиза.

Настоящее имя Леонардо — Василий Бущик, сообщает «НН». Он — участник многих телевизионных проектов: «Фактор-А», «Народная звезда Украины», «Голос», «Академия талантов». По итогам последнего проекта был приглашен солистом в «Театр песни Ирины Дорофеевой».