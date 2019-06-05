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Жаркая погода сохранится в Беларуси в выходные

06.06.2019 12:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Жаркая погода сохранится в Беларуси в выходные
Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая и неустойчивая погода сохранится в Беларуси в предстоящие выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси установилась аномально теплая погода с температурным фоном на 5-8 градусов выше климатической нормы. В ближайшие дни на территорию страны продолжит поступать теплый воздух с юга Европы, сохранится неустойчивая и жаркая погода", - отметили в Белгидромете.

В пятницу, 7 июня, ночью местами, а днем преимущественно по юго-западу и в центральных районах ожидаются кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, днем при грозах сильные дожди и порывистый ветер, возможен град. Температура воздуха ночью составит 13-19 тепла, днем - 25-31 градус.

В субботу, 8 июня, сохранится неустойчивая погода, ночью в отдельных районах, днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит плюс 15-20, днем воздух прогреется до 25-31 градуса.

В воскресенье, 9 июня, страна окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне 13-20 градусов тепла, днем - 21-28 градусов. По востоку страны по-прежнему прогнозируется до 31 градуса.

"В начале следующей недели, 10-11 июня, погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке страны сохранится влияние атмосферного фронта", - сообщили синоптики. Будет преимущественно без осадков, только по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 11-18 тепла, днем - 24-30 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая и неустойчивая погода сохранится в Беларуси в предстоящие выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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