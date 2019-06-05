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«На лошади к нам еще никто за покупками не приходил». В гипермаркет в Минске пришел конь
06.06.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром в ProStore на улице Уборевича пытался зайти конь, но остановился, зацепившись в проходе. Видео курьезного случая
В отделе маркетинга ProStore нам рассказали, что рано утром владелец лошади пришел в магазин за покупками.
— Насколько нам известно, он привязал ее недалеко от магазина. И лошадь, видимо, ждала хозяина и в какой-то момент попыталась войти. Застряла она в проходе между раздвижными дверьми. Даже в арендную галерею не прошла.
Охранники вместе с милицией стали искать хозяина лошади, когда его нашли, мужчина забрал животное и ушел. Все произошло очень быстро.
— Утром у нас людей немного, поэтому никто не пострадал, информации о том, что люди испугались, у нас нет. Скорее, это было удивительно для всех — курьезный случай. Видели разное: к нам попадали и на роликах, и на самокатах, но на коне еще никто не приезжал в гипермаркет.
В отделе маркетинга пояснили, что животное не пострадало: раздвижные двери в гипермаркете высокие. С людьми тоже все в порядке.
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