Отпуск на родине. Где на Нарочи хорошо отдохнуть, за сколько и чем заняться на этом курорте

Источник материала: Tut.by

Озеро Нарочь можно назвать одним из самых раскрученных курортов нашей страны. Наверное, нет белоруса, который бы о нем не знал. Другой вопрос — все ли там хотя бы раз были. Кто-то, отдыхал еще в советские годы и сейчас вспоминает это время с ностальгией, кто-то ходил в походы с палатками, а кому-то и сейчас нарочанская природа заменяет заграничный берег. Что сегодня можно увидеть на Нарочи, сколько стоит там отдохнуть и почему россияне возвращаются в нарочанские здравницы по несколько раз.



Озеро Мядель. Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY

Очень часто белорусы отдыхают где угодно, но только не дома. Тем временем за последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов. Сегодня в проекте «Отпуск на родине» — Нарочь.

В центре курортного поселка многое все еще по-советски

Впервые на Нарочи я была 17 лет назад вместе с родителями. Тогда мы жили в палатке на одной из туристических стоянок и, казалось, что нет ничего лучше жареного на костре сала, соленых огурцов и бескрайнего озера с соснами на берегу. Потом мы не раз ездили на Нарочь просто на выходные. Чего таить, не один раз я была здесь и по работе. И сейчас рабочей командировки ждала с нетерпением.





От Минска до курортного поселка Нарочь примерно 140 километров. Это около двух часов езды на машине. И наверное, это самый лучший вариант туда добраться: в машину можно погрузить даже велосипед и потом на нем кататься по округе, на авто удобно подъезжать от одного места отдыха к другому.

Курортный поселок немного вытянут вдоль озера. С первого взгляда даже здесь, в туристическом месте, ничто не может нарушить размеренную жизнь белорусской провинции. Кажется, что за последние годы мало что изменилось. Одно из самых заметных новшеств — магазин крупной торговой сети прямо в центре города и пиццерия.

В остальном время будто остановилось: продают квас из бочки, который привезли из соседней Вилейки, со скандинавскими палками и в спортивном костюме советского стиля бодро шагает дедушка, на скамейке сидят две пожилых женщины в шляпах с полями. Вид как будто с фотографии 30-летней давности. Но в этом во всем есть что-то романтичное и доброе.





Вокруг низкоэтажная застройка. Есть несколько отделений банков, гостиница, ресторан и кафе «Белорусская хатка». В кафе, кстати, вполне неплохо кормят, много блюд национальной кухни, да и цены по сравнению с минскими ниже. Обед из капустного салата, борща, драников с колбаской в горшочке и чая обходится в 11 рублей с копейками.

В центре — стенд: в объявлениях, написанных от руки, предлагаются комнаты для туристов (с каждого по 25 рублей в сутки), есть и дом на продажу — 80 квадратных метров в 200 метрах от озера за 52 тысячи рублей. Еще одно объявление сообщает о том, что 1 июня здесь открыли курортный сезон.

Одно из мест притяжения — городской пляж. Несмотря на июньскую жару, людей почти нет, никто не купается. Говорят, что вода еще холодная, песок сырой. На траве и правда удобнее — тут загорают четыре человека.





Все туристы, к которым мы подходим, оказываются из России. Одни приехали из Подмосковья, другие из Тулы, а третья семейная пара — из Мурманска. На пляже объясняют, что в выходные народу будет под завязку, сейчас многие на работе.

Семья из Подмосковья приезжает на Нарочь в санаторий «Приозерный» второй раз. Говорят, что все им здесь нравится. Более того, посоветовали это место своим друзьям и те уже тоже здесь побывали.

— Многие в Москве спрашивают, куда поедешь, и когда узнают, что в Беларусь, шутят: «А там, что, море выкопали?» Но ведь необязательно отдыхать на море, можно приехать в другие замечательные места, — говорит Илья Белый.



Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY

— Когда мы сюда впервые приехали пять лет назад, были поражены. Я смотрю на озеро и спрашиваю: «А это что, море? Волны — и краев не видно!» — вспоминает его жена Наталья.

Илья объясняет, что приезжает на Нарочь за тишиной, чтобы забыть о суете, телефонных звонках и интернете. И это у него получается.

Где лучше всего купаться?

Озеро Нарочь находится на территории Национального парка «Нарочанский», он расположен в Белорусском Поозерье, всего на его территории 43 озера.



Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY

Здесь холмы сменяются равнинами, виды великолепные — места для селфи на каждом шагу. В нацпарке насчитывают как минимум 25−30 таких обзорных точек для фотосессий, а любители природы найдут и того больше.

Карта Национального парка Нарочанский

Валерий Люштык, заместитель генерального директора Национального парка «Нарочанский», говорит, что среди озер в Мядельском районе для купания и отдыха лучше всего подходят Нарочь, Белое, Мястро и Рудаково.



Валерий Люштык, заместитель генерального директора Национального парка «Нарочанский»

Рудаково очень глубокое озеро, там практически нет мелководья. Глубина Рудаково чуть больше 28 метров, Нарочи — около 25 метров. А вот Белое радует глаз песчаным дном. Озеро очень подходит для семей с детьми: там мелководье и на протяжении сотни метров — воды по колено. В Нарочи и Мястро вода тоже прозрачная и плавный заход с пляжа.

— Ноги по озеру идут медленнее, когда смотришь на красоту прозрачной воды, — говорит Валерий Люштык. — Летом прозрачность у Нарочи — семь метров, зимой — до 11 метров. Гидробиологи говорят, что с научной точки зрения, это не очень хорошо. Лет 40−50 назад прозрачность была и зимой — шесть-восемь метров, и это означало, что озеро хорошо функционирует. А когда прозрачность увеличилась до 11 метров, балансировка озера нарушилась. Но для отдыхающих — это великолепно, вода же суперпрозрачная.





Оказывается, озеро Нарочь стало более прозрачным из-за ракушки дрейссены. Ее к нам каким-то образом завезли, и она стала активно размножаться. В итоге за последние 20 лет в Нарочи этой дрейссены стало очень много.

— Эта ракушка маленькая, но ее миллиарды. Она через себя пропускает воду, это ее питание, фильтрует ее, и вода выходит еще более чистая, чем зашла в ракушку. Вода в озере стала более прозрачной, солнечные лучи стали проникать гораздо глубже — и это повлияло на подводную растительность.

На озерах Белое и Рудаково нет риска подхватить церкариоз, на Нарочи и Мястре он еще есть. Он может появиться, когда вода в озере прогревается до 22−23 градусов. В это время личинки из фекалий утиноподобных птиц могут мигрировать в моллюсков, а из моллюсков обратно к уткам. Правда, по пути могут встретить человека. Ничего крайне опасного в этом нет, но если после купания не обмываться водой из-под душа на пляже и не вытираться полотенцем, то у некоторых людей на коже могут появиться зудящие покраснения.



Озеро Белое

Количество случаев церкариоза удалось снизить благодаря тому, что от пляжей на большую глубину озера идут пластиковые платформы. По ним можно зайти в воду купаться там, где меньше вероятность подхватить личинку птицы. Кроме того, в озерах периодически вылавливают моллюсков. Чем их меньше, тем меньше личинок.

— Если взять медицинскую статистику, когда люди приходили к врачам, то в 2006—2007 годах было более 600 случаев аллергодерматита. В прошлом году — один случай. Мы понимаем, что определенное количество людей не идет к врачу, потому что их это не очень сильно беспокоит. В аптеках продаются мази, через дня два-три все проходит. Но объективно случаев все равно стало намного меньше.

Сколько стоит отдых в здравнице?

Нарочь считается районом концентрации белорусских здравниц. Их здесь около десяти включая санатории для детей. Одним из самых современных считается санаторий управделами президента «Приозерный». Одновременно здесь могут отдыхать 460 человек, средняя загрузка по санаторию в течение года — 85%, летом, она естественно, выше, а иногда даже больше 100%, если взрослые приезжают с детьми.





40% гостей санатория белорусы, остальные иностранцы — среди них большинство россиян. Начальник отдела маркетинга санатория Сергей Нехвядович рассказывает, что в последнее время часто стали приезжать из Латвии и Эстонии. Цены у нас стали ниже, чем в санаториях Литвы, куда раньше ездили жители этих стран.

— В санаториях Друскининкая в Литве сейчас дороже, чем у нас. Раньше наши цены были примерно одинаковыми, но они сейчас нацелились на прием израильтян и цены подняли. Из Израиля едут и к нам, но в Литву дешевле авиаперелеты, поэтому туда и поток больше.

Сейчас в санатории высокий сезон, это значит, что цены выше, чем в ноябре-марте. Самый дорогой вариант с лечением и трехразовым питанием по системе шведский стол стоит 113 рублей в сутки на человека. Это если человек будет жить в двухкомнатном номере с террасой с кем-то из своих родственников или в отдельном домике на территории санатория. Самый дешевый вариант — 85 рублей в сутки с тем же трехразовым питанием и лечением. Это в однокомнатном номере на двоих. Если человек хочет жить в таком номере один, то сутки обойдутся в 99 рублей.























Для сравнения, в Друскининкае в санатории Egle стоимость места в двухместном номере по лечебной программе стартует в июне от 52 евро (около 123 белорусских рублей).

— Путевки на лето уже выкуплены, места появляются, только если кто-то отказывается. Гости сами выбирают лечебную путевку или СПА-вариант. Люди активного возраста берут именно СПА с массажами и другими расслабляющими и антистрессовыми процедурами. Кто-то просто приезжает на выходные. Как правило, полноценное лечение в санатории длится 18 дней, но большинство продаваемых путевок у нас — на 12 дней. Это минимально возможный период, чтобы получить оздоравливающий эффект, — говорит Сергей Нехвядович.

В СПА-комплексе санатория есть восковая комната. Ее стены пропитаны пчелиным воском, при входе стоит мед в рамочке. Это вариант ароматерапии, когда люди сидят и вдыхают пары воска. Здесь комнатой очень гордятся, говорят, что по их данным похожая есть в одном из санаториев Крыма и у частника в Швейцарии.



Песчаная комната









Кровать с янтарными бусами для релаксации.





Еще здесь оборудовали песчаную комнату. После купания в бассейне с минеральной водой, можно полежать на теплом песке, будто на море. Дополнительно на одну из стен комнаты нанесли гималайскую соль, что тоже должно благотворно влиять на организм.

После всех этих процедур и массажей отдыхающий может отдохнуть в специальной комнате с приглушенным светом в кресле с янтарными бусами, выпить травяного чая. Возле санатория есть площадка для природных ингаляций. Сидишь на скамейке и смотришь на высокую стену из березовых веток, по которой стекает минеральная вода. Пары идут в воздух и насыщают легкие.

Как туристов принимают в аутентичной деревне

Когда подъезжаешь к агро-туристическому комплексу «Наносы-Новоселье», что на берегу Нарочи, кажется, что попадаешь в деревню середины XIX века. Только что здесь закончилась экскурсия для детей из Сирии, которые приехали отдыхать в «Зубренок». И экскурсовод, который был для них гидом по комплексу, подходит к нам. Виктор Мойсеенок работает заведующим музеями, а еще он редкий специалист по антиквариату. Примерно семь лет назад он приехал из Глубокого сюда строить комплекс, так и остался: купил квартиру в курортном поселке, перевез жену. Одним словом, уехал за мечтой.



Виктор Мойсеенок, заведующий музеями, специалист по антиквариату агро-туристического комплекса «Наносы-Новоселье»

Мы подходим к общинному дому, построенному в стиле середины XIX века жилище — именно так выглядело жилище крестьян того времени. В доме воссозданный интерьер, но адаптированный под современного туриста. За проживание в нем четырех человек с трехразовым питанием и посещением всех экскурсий комплекса нужно заплатить 480 рублей в сутки. В доме есть баня с купелью, еду здесь готовят исходя из предпочтений туриста: принимают веганов, подстраиваются под арабскую кухню. За каждым домом закреплена хозяйка, которая и готовит, и зубирает. Около дома есть курятник, где с утра можно собрать свежие яйца, из которых вам приготовят омлет.



















Отдыхая здесь, вы как будто путешествуете во времени: примеряете на себе быт крестьянина, можете сходить в музей сельского быта и увидеть предметы того времени, рассмотреть самую большую коллекцию в мире самоваров. Для вас здесь могут организовать конное шоу и мастер-класс по выпечке хлеба. Его, кстати, пекут из муки, которую перемалывают прямо на месте с помощью водяной мельницы. Ее тоже пришлось построить по чертежам того времени.

В комплексе есть еще один вариант размещения — мещанский дом. Он почти в два раза дороже — 985 рублей в сутки. Но в нем может жить шесть человек и там более эксклюзивные интерьеры.





— Комплекс очень популярен: в выходные забито все, в будние дни посвободнее, — рассказывает Виктор Мойсеенок. — 50% туристов у нас — белорусы, а остальные 50% — со всего мира. Мы известны во Франции, Германии, из Гоа люди отдыхают и ОАЭ, кого здесь только нет.

Комплекс строили три года, а работает он уже чуть более четырех. В него вложил средства инвестор Евгений Новоселецкий. Он погиб в автокатастрофе в начале этого года.

— Как пришла такая идея по поводу строительства комплекса? — спрашиваем у Виктора.

— Вам рассказать честно? Здесь в палатке на косе на Нарочи любили отдыхать мама и папа Жени. Поэтому у него отношение к этому месту всегда было особенное. Он когда-то купил себе здесь дачу, потом построил новый дом, а затем на этом участке, где раньше был поросший кустами пустырь, загорелся идеей построить такой комплекс. И построил.

Самые дешевые варианты размещения на Нарочи

На Нарочи можно найти и достаточно бюджетные варианты ночевки. В усадьбах цены стартуют примерно от 20 рублей на человека, если помещение без отдельного душа и туалета, а в комнате будут жить несколько человек, например, двое.

В деревне Гатовичи, что рядом с Нарочью и с озером Белым, есть усадьба, которая так и называется Гатовичи. Супруга хозяина усадьбы Елена Кривенькая рассказывает, что принимать туристов они начали 12 лет назад — сдают гостевые домики. 20−24 рубля в сутки с человека в зависимости от того, есть ли в домике душ и туалет. В целом, если на усадьбе комфортные условия проживания, то в районе Нарочи берут 40−50 рублей с человека в сутки.





— После событий в Крыму было очень много туристов. Тогда все хлынули сюда, и два-три года доходно было, а теперь доходы упали в два раза. Снизилась платежеспособность у белорусов и россиян, и туристов стало меньше. Если раньше люди позволяли себе отдых два раза в год, то теперь уже один раз.

В Национальном парке «Нарочанский» оборудованы 15 туристических стоянок. И по мнению Валерия Люштыка, именно отдых на стоянке соответствует сути отдыха на природе. Когда ты живешь не в четырех стенах, а фактически в лесу, слышишь пение птиц, дышишь свежим воздухом.





На одной из таких стоянок «Антонисберг» мы встретили группу студентов-географов из Гомеля. Они приехали сюда на практику — изучают озера. Живут в палатках.

Остановиться на стоянке в нацпарке стоит четыре-шесть рублей в сутки с человека. Дешевле не бывает.



Стоянка на озере Белое.

​​​​​

Есть еще одно бюджетное место на берегу озера — автокемпинг «Нарочь» с небольшой гостиницей посреди леса. Однокомнатный двухместный номер с третьим дополнительным местом целиком обойдется в 120 рублей в сутки. В эту цену входят три завтрака. Правда, сейчас гостиница почти полностью забронирована строителями БелАЭС, которые приехали в командировку из России.

В кемпинге есть жилой модуль, это двух-четырехместные комнаты с умывальниками и общим туалетом, место там стоит 17 рублей в сутки с человека. А если вы приехали на кемпере, то за его стоянку на оборудованной площадке придется заплатить 20 рублей и с каждого человека еще по 2 рубля 55 копеек в сутки. Просто остановиться в кемпинге с палаткой и воспользоваться дровами и кострищем стоит 9,55 рубля с человека в сутки.

Чем заняться?

Недалеко от озера Белое есть единственный в Беларуси комплекс, где выращивают лекарственные травы и организуют экскурсии для туристов. «Аптекарский сад» открылся пять лет назад.





— Сюда приезжают люди посмотреть на лекарственные растения, погулять, послушать наших экскурсоводов, попробовать что-то из трав на месте и посмотреть на промышленное выращивание, — рассказывает Александр Рогач, основатель проекта и коммерческий директор компании «БелАсептика», которая выращивает травы.



Основатель «Аптекарского сада» и коммерческий директор Александр Рогач

В саду растет 300 видов растений, которые пришли к нам из разных уголков мира. В ландшафтном дизайне сада использовали принцип садов в монастырях: строго очерченные дорожки, водоем в центре, зеленый лабиринт из кустов.

— Наш лабиринт немножко мистический, потому что в центре него находится скульптура Бабы Яги, которая в потайных уголках спрятала волшебные кувшины, — рассказывает экскурсовод Анна Казакевич и предлагает найти кувшин и загадать желание. Его-то я нашла, желание загадала, но дорогу назад отыскать в лабиринте не смогла. Это значит, что вероятность исполнения желания 50%. Но надеюсь, Баба Яга меня пожалеет, и желание исполнит — мы же в мистическом лабиринте.

Во время экскурсии проводят фитотерапию — растирают пальцами травы и пробуют ароматы разных растений. Понюхав несколько видов мяты, мне уже показалось, что весь стресс города как рукой сняло. Здесь растут не только знакомые нам лаванда, шалфей и сакура, но и удивительный иссоп лекарственный и дерево гинго билоба.





Здесь по желанию можно пройти один необычный ритуал возле коряги, которая концентрирует сексуальную энергию.

— Все необычное в природе наши предки наделяли необычным свойством. Когда мы увидели эту корягу, поняли, что она не просто так здесь и, наверняка, имеет какое-то предназначение. И увидев ее форму, мы поняли, что она направлена на интимную сферу жизни человека. Все в культуре любого народа направлено на продолжение рода. Это самое ценно, что было у человека. И эта коряга у нас концентрирует сексуальную энергию. Нужно провести определенный ритуал: сила коряги удваивается, а то и утраивается, если этот ритуал проходит семейная пара, когда они берутся за руки, замыкая круг. Ритуал выглядит так: нужно взять сосновую шишку, а она была одним из эротических символов белорусов. Шишку кладут на поверхность коряги и накрывают ладонью, затем нужно думать о том, что вам нравится в интимной сфере, забрать шишку с собой и носить пока сокровенное желание не исполнится.





Коряга, которая концентрирует сексуальную энергию

В конце экскурсии проходит дегустация травяных чаев и местных блинов. Говорят, что ради этих блинов некоторые приезжают даже из Минска.

Экскурсия для взрослого по «Аптекарскому саду» стоит десять рублей, вход без экскурсии — пять рублей.

Рядом есть дендросад. Здесь более 400 видов и пород древесно-кустарниковых растений. Как рассказали в кассе, в сезон выручка за день доходит до 200 рублей, а один билет для взрослого стоит четыре рубля.





Вывод банальный, но на Нарочи каждый, действительно, может найти что-то свое. Да, есть недочеты, которые могут не понравиться столичному жителю. В том же Мяделе, который находится на берегу озера Мястро, с утра очень сложно найти кофе. Бар в местной гостинице и кафе недалеко от нее открываются в 12 утра. За кофе придется ехать на ближайшую заправку. но разве это главное? Здесь появились действительно классные туристические объекты. И если знать, куда ехать, то можно отдохнуть можно в очень романтичном месте.