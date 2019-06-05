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«Зачем тогда продали билет?» Канадца с российской визой сняли с поезда по дороге из Минска в Питер

06.06.2019 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана с мужем Рафаэлем живут в Монреале. Она белоруска, он — канадец. В мае пара решила съездить в гости к родителям Светы, посмотреть Минск, а с ним Москву и Санкт-Петербург. Рафаэль сделал нужные визы, мама Светы купила им билеты на поезд до Питера, но российские пограничники прервали маршрут канадца. Сказали, на данном участке «не могут „распечатать“ его визу» и пропустить в Россию. Светлана сошла с мужем и у нее вопрос к БЖД: «Почему кассир, которая видела копии их паспортов, продала им билеты на этот поезд?»


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К поездке Светлана и Рафаэль готовились серьезно. Рафаэль сделал белорусскую и российскую визы. В Слуцке мама Светы, у которой были копии паспортов, без проблем купила им билеты на поезд до Питера.

— Ехать на поезде решили по двум причинам, — объясняет свой выбор девушка. — Во-первых, хотелось показать Рафаэлю наши поезда, в Канаде таких нет. Во-вторых, это удобно: вечером сел, утром — на месте.

Но все оказалось не так, как запланировали. 13 мая пара села в 13 вагон. Проводница, которой они предъявили паспорта, поинтересовалась: «Вы знаете, что будет паспортный контроль?».

— Я спокойно ответила: «Хорошо», — вспоминает Светлана. — «Паспортный контроль» для себя я понимала так: на границе у нас проверят документы. С визами у Рафаэля все в порядке, значит, волноваться не о чем.

На Светино «хорошо» проводница тоже ответила «хорошо» — и пара поехала.

— В два часа ночи к Рафаэлю, единственному из всего вагона, подошли российские пограничники, — продолжает собеседница. — Я стала объяснять, у него две визы. В ответ услышали, что у них нет возможности «распечатать» его визу, поэтому дальше ехать он не может. Ко мне вопросов не было, но, понятно, Рафаэля я не брошу.

— Когда мы выходили из поезда. Я спросила у проводницы: «Почему вы нас не предупредили?», она ответила: «Я же сказала, что будет паспортный контроль», — вспоминает Светлана.

Дальше, по словам белоруски, на Рафаэля составили протокол по ч. 2 ст 18.1 КоАП РФ — Нарушение режима Государственной границы. И дали штраф — 3000 российских рублей. Это примерно 96 белорусских рублей.

В постановлении, которое выдали канадцу, написано, что он пересек госграницу из Беларуси в Россию «вне пункта пропуска, открытого для международного сообщения».

— Пограничники рассказали, что не раз отправляли на БЖД бумагу, в которой предупреждали: иностранцы не могут переехать на этом поезде из Беларуси и в Россию, — передает тот разговор Светлана. — Но им все равно приходится снимать иностранцев с этого маршрута.

Ближе к 5 утра, продолжает девушка, россияне отвезли их на белорусскую границу и попросили посадить в проходящую машину. Один из водителей довез туристов до Полоцка, помог заказать маршрутку — и днем пара была уже в Минске. Они купили билеты на самолет — и на завтра без проблем улетели в Питер.

— Конечно, в этой ситуации у меня претензии в первую очередь к себе: нужно было больше почитать про пересечение границы, — говорит Светлана. — Но я в жизни не могла подумать, что на международном поезде, такое может случиться. Для себя я так и не поняла, почему кассир и проводница нас не предупредили о возможных проблемах?

БЖД: «У нас нет оснований ограничивать реализацию проездных документов для граждан третьих стран»


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В пресс-службе БЖД поясняют: на всех кассах Белорусской железной дороги, где продают билеты с нумерованными местами, размещено следующее объявление: «Пассажир обязан соблюдать паспортно-административные (в том числе визовые), таможенные и другие правила, установленные при проезде железнодорожным транспортом в международном сообщении […]. Железная дорога не вправе контролировать соблюдение указанных правил и не несет ответственности за невыполнение этих правил пассажиром». Было такое объявление и на кассе на станции Слуцк, где покупали билет для канадца.

— При оформлении проезда в международном сообщении, в том числе в Польшу, Литву, Латвию, Украину, в обязанности кассиров не входит проверка соблюдения пассажирами паспортно-административных и визовых правил, — сообщают в пресс-службе БЖД. — Все пассажиры обязаны самостоятельно уточнять порядок въезда в Республику Беларусь и выезда из нее.

Через территорию Беларуси в Россию следуют поезда Кишинев — Санкт-Петербург и Киев — Санкт-Петербург. По информации пресс-службы, в основном там проезжают граждане третьих стран, проверки пассажиров, которые на поезде едут в Россию, пограничная служба ФСБ РФ проводит выборочно. Вопрос, разрешать или нет проезд в Россию не входит в компетенцию БЖД.

— На официальном сайте Госпогранкомитета нет информации о каких-либо ограничениях при транзитном проезде иностранных граждан через территорию Беларуси
Поэтому у Белорусской железной дороги нет оснований ограничивать реализацию проездных документов для граждан третьих стран, следующих поездами в Россию, — сообщают в БЖД. — Более того, в соответствии с правилами перевозок перевозчик обязан оформить проездной документ (билет) при наличии свободных мест в поездах до указанной пассажиром станции назначения.

В пресс-службе также отмечают, что при посадке в поезд проводник вагона проинформировал пассажира о возможных проблемах с сотрудниками ФСБ РФ при въезде в Россию.

— Однако, пассажиры проигнорировали данную информацию и сообщили о наличии всех необходимых документов.

«Сделать это можно исключительно через международные пункты пропуска»


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Если иностранный гражданин едет железнодорожным транспортом из Беларуси в Россию, у белорусских пограничников претензий к нему нет. На сайте Пограничной службы ФСБ России сказано: режим въезда, выезда и пребывания граждан третьих стран на территориях Беларуси и России до настоящего времени в полной мере не согласован.

— До окончательного урегулирования указанного вопроса пересечение всеми категориями граждан третьих стран российско-белорусской государственной границы с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, а также прямых рейсов воздушного транспорта между Беларусью и Россией будет являться нарушением установленного международными нормами порядка пересечения государственной границы Российской Федерации, — сообщай сайт Погранслужбы ФСБ России.

По информации ресурса, согласно международным нормам и национальному законодательству России все категории граждан третьих стран могут прибывать в Россию и убывать из этой страны через многосторонние (двусторонние) пункты пропуска, открытые для международных сообщений (международных полетов). На границе Беларуси и России таких пунктов нет.

В посольстве России в Беларуси TUT.BY пояснили: даже при наличии российской визы въезжая в Россию из Беларуси граждане третьих стран должны получить штамп о пересечении российской границы.

— В ином случае, у нас нет данных, что человек въехал в Россию, — говорят в посольстве. — Сделать это можно исключительно через международные пункты пропуска, — говорят в посольстве.

Получается, на данный момент единственный вариант для граждан третьих стран — это лететь самолетом из Национального аэропорта Минск. На рейсах, которые вылетают из Минска в Россию есть международный терминал, где осуществляется пропуск через границу уже как через международный пункт пропуска.

— Сейчас в процессе находится принятие соглашения о признании виз, — уточняют в посольстве. — Когда оно будет принято, иностранцы с белорусскими визами смогут спокойно путешествовать по всей России. Уточним, что граждан Беларуси эти процедуры не касаются. Они могу спокойно по внутренним документам без виз ехать в Россию любым видом транспорта.

Инструкцию для иностранцев на английском языке о том, как из Беларуси въезжать в Россию, можно найти здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска с мужем канадцем решили на поезде поехать из Минска в Питер. У мужчины была российская виза, но российские пограничники сняли их с поезда.
 
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