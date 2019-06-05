ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Согласование проекта закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси завершается

06.06.2019 13:20 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сейчас проходит согласование в госорганах, сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Работа над проектом закончена. Сейчас он проходит этап согласования, который вот-вот завершится. Если будут какие-то изменения, мы, безусловно, их внесем, проведем согласительное совещание", - сказал Игорь Шуневич.

На данный момент МВД каких-либо изменений в законопроект не вносило. Мнение о целесообразности его принятия именно в такой форме выскажут заинтересованные органы после изучения документа. Если замечаний не будет, его примут в нынешней редакции.

Как сообщалось ранее, амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков может коснуться 6,5 тыс. человек. Предполагается, что на свободу выйдут более 2 тыс. человек.

Субъекты, которые могут попасть под амнистию, практически те же, что назывались в прошлых законопроектах. Это родители-одиночки, которые воспитывают несовершеннолетних детей, инвалиды, ликвидаторы последствий чернобыльской аварии, беременные женщины, определенная категория лиц, впервые совершивших преступления. Вместе с тем амнистия не коснется коррупционных статей, особо тяжких преступлений, в том числе убийств.

В конце февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало поручил совместно с МВД разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сейчас проходит согласование в...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Зачем тогда продали билет?» Канадца с российской визой сняли с поезда по дороге из Минска в Питер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика