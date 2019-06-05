Согласование проекта закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси завершается

Источник материала: БелТА

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сейчас проходит согласование в госорганах, сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Работа над проектом закончена. Сейчас он проходит этап согласования, который вот-вот завершится. Если будут какие-то изменения, мы, безусловно, их внесем, проведем согласительное совещание", - сказал Игорь Шуневич.

На данный момент МВД каких-либо изменений в законопроект не вносило. Мнение о целесообразности его принятия именно в такой форме выскажут заинтересованные органы после изучения документа. Если замечаний не будет, его примут в нынешней редакции.

Как сообщалось ранее, амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков может коснуться 6,5 тыс. человек. Предполагается, что на свободу выйдут более 2 тыс. человек.

Субъекты, которые могут попасть под амнистию, практически те же, что назывались в прошлых законопроектах. Это родители-одиночки, которые воспитывают несовершеннолетних детей, инвалиды, ликвидаторы последствий чернобыльской аварии, беременные женщины, определенная категория лиц, впервые совершивших преступления. Вместе с тем амнистия не коснется коррупционных статей, особо тяжких преступлений, в том числе убийств.

В конце февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало поручил совместно с МВД разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.-0-