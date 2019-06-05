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Погода в выходные: будет жарко, но с дождями

06.06.2019 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси установилась аномально теплая погода с температурным фоном на 5−8 °С выше климатической нормы. В ближайшие дни на территорию страны продолжит поступать очень теплый воздух с юга Европы, так что жаркая неустойчивая погода сохранится. Об этом сообщили в Белгидромете Минприроды.


Снимок из архива. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

7 июня, в пятницу, ночью местами, а днем преимущественно по юго-западным и центральным районам страны ожидаются кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, днем при грозах ожидаются сильные дожди и сильный порывистый ветер, возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +13…19 °С, максимальная температура днем +25…31 °С.

8 июня, в субботу, сохранится неустойчивая погода, ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +15…20 °С, максимальная температура днем +25…31 °С.

9 июня, в воскресенье, территория страны окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью +13…20 °С, днем максимальная температура в основном составит +21…28 °С, но по востоку страны по-прежнему до +31 °С.

В начале следующей недели также ожидается жаркая погода.

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На территорию страны продолжит поступать очень теплый воздух с юга Европы.
 
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