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Стопка «переписок», а воз и ныне там…

06.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Борисовчанину не дают покоя вырубленные деревья и пострадавшая зеленая зона, нарушенное асфальтовое покрытие, покосившиеся скамейки, небезопасная детская площадка, в шаге от которой находится автостоянка, а также ряд иных коммунальных недочетов. Благо, усилиями Валерия Леоновича в минувшем году удалось добиться устранения проблемы с освещением при входе в подъезды.

– В прошлом году в нашем дворе проводились ремонтные работы на теплотрассе. Однако около подъезда не были восстановлены бордюры, из-за чего во время обильных дождей затапливает подвал дома. Кроме того, пострадал палисадник с забором около подъезда, на детской площадке ребятам стало опасно играть, – говорит Валерий Леонович и указывает на созданное коммунальщиками безобразие.
К разговору подключается одна из возмущенных молодых мам, разделяющая позицию соседа:
– Во двор приходят поиграть ребята из соседних дворов, частного сектора ул. Ленинской. Вечером в хорошую погоду на детской площадке яблоку негде упасть. Однако детям разного возраста нужно уделять повышенное внимание, поскольку торчит арматура, валяются камни и игровое оборудование, лавочки едва стоят. Такая ужасающая картина появилась, когда производилась прокладка труб. На детской площадке срубили деревья, пропала зеленая зона... Куда бы мы ни обращались, добиться справедливости и заставить работников ЖЭУ выполнять свои прямые обязанности нам не удается. Ремонтные работы давно прошли, а хаос остался. Мы хотим жить в благоустроенном дворе: семьям с детьми важна детская площадка, пожилым людям – комфортные скамейки, автомобилистам – парковки.
Валерий Леонович достает из папки письма и ответы, полученные из разных инстанций. Становится очевидным, что жильцов кормят завтраками, ссылаясь на различные причины. В декабре 2017-го было сказано, что благоустроить дворовую территорию не представляется возможным в связи с погодными условиями. После поступил ответ, что порядок будет наведен к июню 2018-го, а последний документ гласит, что благоустройство будет произведено до 1 августа нынешнего года.
– Стопка «переписок» с властями, а толку ноль, – разводит руками пенсионер. – Душа болит за то, что сейчас творится во дворе. Очень хочется верить, что наши многочисленные жалобы по вопросам благоустройства все-таки будут услышаны.
P.S. Журналисты «А» будут следить за разрешением сложившейся ситуации. Будем надеяться, борьба жильцов с коммунальщиками завершится торжеством порядка.

 
 
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Посетить двор на ул. Труда, 96 настоятельно просил борисовчанин В.Л. Степанович. Валерия Леоновича в округе знают многие: представители власти, УП «Жилье», ЖЭУ-1, люди...
 
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