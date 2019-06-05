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Сделал дело – убери за собой

06.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Однако, встав взрослыми, почему-то многие старательно игнорируют эти элементарные правила.  И, по-моему, напрочь о них забыли работники УП «Жилье». Ибо как иначе объяснить многочисленные обращения читателей в редакцию с просьбой помочь навести порядок во дворах после трудовых «подвигов»  вышеназванных специалистов?

Один из последних случаев – на «горячую» линию «Адзінства» обратилась жительница многоквартирного дома по адресу ул. Гагарина, 75 Зоя Григорьевна Уразаева. Она и другие жильцы возмущены тем, что их двор находится в весьма удручающем состоянии. А причиной тому стала замена теплотрассы, которую производили осенью 2018 года. Рабочие успешно заменили старые трубы на новые. Да вот только забыли (ну или, возможно, не захотели) навести порядок после себя. Как результат – во дворе разбиты асфальт, тротуарная дорожка, а на территории прежнего палисадника валяются бетонные плиты.
– Я в этом доме живу почти 35 лет. Однажды уже меняли трубы, но тогда после окончания работ все было аккуратно. В этот раз мы долго ждали, когда наведут порядок. Потеряв всякую надежду, обратились в ЖЭУ-2, но там нам сказали, что этот вопрос не в их компетенции и посоветовали обратиться в МУП «Борисовские тепловые сети». Однако я не дозвонилась ни по одному номеру. Так и живем в этой разрухе уже больше полугода: благо, сами жильцы выбросили часть камней, – показала проблемный двор корреспонденту «А» З.Г. Уразаева.
Зоя Григорьевна и многие другие жители этого дома очень хотят привести в должное состояние свой двор – высадить цветы, сделать красивым палисадник, каким он был до замены теплотрассы. Однако пока их желание тормозит только одно – нежелание работников УП «Жилье» сделать то, что они обязаны. Будем надеяться, что известная фраза «обещанного ждут три года» обойдет стороной этих неравнодушных борисовчан.
P.S.: Руководство ГУ «Редакция газеты «Единство» отправило официальный запрос о данной проблеме в УП «Жилье». По законодательству, в течение 14 дней оно должно предоставить свой ответ.

 
 
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Еще с маленьких лет детей приучают к дисциплине и порядку. Мол, если начал какое-то дело – лепить, рисовать, собирать конструктор, то будь добр – убери за собой.
 
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