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«Прямая линия»

06.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Проведет заместитель начальника управления — начальник отдел идеологической и кадровой работы управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску подполковник финансовой милиции Валерием Викторовичем Щербуном, начальник Борисовского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску подполковник финансовой милиции Александром Валерьевичем Пятаковым.

Во время общения вы можете поделиться известными фактами нарушений в сфере налогообложения и предпринимательства, коррупционных правонарушений и проявлений и другими проблемами, которые входят в компетенцию органов финансовых расследований.

Телефон «прямой линии» — 73-21-70.

Предварительная запись по телефону 73-61-60.

 
Теги: Минск
 
 
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13 июня 2019 года с 11.00 до 13.00 в здании Борисовского межрайотдела (ул. Чапаева, д. 20) состоится «прямая линия» с жителями региона и прием граждан.
 
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