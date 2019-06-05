«Прямая линия»

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Проведет заместитель начальника управления — начальник отдел идеологической и кадровой работы управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску подполковник финансовой милиции Валерием Викторовичем Щербуном, начальник Борисовского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску подполковник финансовой милиции Александром Валерьевичем Пятаковым.

Во время общения вы можете поделиться известными фактами нарушений в сфере налогообложения и предпринимательства, коррупционных правонарушений и проявлений и другими проблемами, которые входят в компетенцию органов финансовых расследований.

Телефон «прямой линии» — 73-21-70.

Предварительная запись по телефону 73-61-60.