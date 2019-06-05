Ресурсный центр поддержки женского предпринимательства планируют создать в Беларуси

Источник материала: БелТА

Во время встречи

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать ресурсный центр, который будет заниматься поддержкой женского предпринимательства, в том числе обучением. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Польше и Беларуси по совместительству Лесли Льюис Скэнлон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Марианна Щеткина проинформировала посла об основных направлениях деятельности БСЖ, наиболее интересных проектах по развитию женского бизнеса. В этой сфере Беларусь уделяет большое значение сотрудничеству с другими странами. Установлены контакты со Швецией, Латвией, Россией. "Поддержка женщин в предпринимательстве - важный вопрос, над которым работает БСЖ. Должно быть больше льгот по доступу к кредитам для женщин, которые хотят вести свое дело, а также определенные условия для них на начальном этапе, чтобы бизнес развивался", - считает Марианна Щеткина. "Прорабатывается вопрос об открытии ресурсного центра, чтобы можно было централизованно вести работу по поддержке женского предпринимательства, в том числе заниматься вопросами обучения женщин", - подчеркнула она.

В свою очередь посол отметила, что эта тема - гендерная политика, защита прав женщин, продвижение их интересов - представляет интерес для Канады. В стране есть ряд обучающих программ. Она предложила обсудить возможные пути взаимодействия в этом направлении. Кроме того, Марианна Щеткина и Лесли Льюис Скэнлон обсудили возможности сотрудничества по этой тематике на международных площадках.-0-

Фото Геннадия Жинкова