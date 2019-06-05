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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз

06.06.2019 15:12 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня в период с 15.00 до 22.00 в юго-западных и центральных районах Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град. В Минске грозы, сильные ливни и шквалистый ветер прогнозируются в период с 17.00 до 22.00.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-

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Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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