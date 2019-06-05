Совет ЕС принял изменения в Визовый кодекс. Шенген подорожает до 80 евро примерно через полгода

Источник материала: Tut.by

Совет Евросоюза 6 июня принял изменения в Визовый кодекс, согласно которым консульский сбор увеличится с 60 до 80 евро, сообщается на сайте Совета ЕС, передает БелаПАН .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ожидается, что новые правила облегчат и ускорят прохождение визовых процедур для законопослушных путешественников. В частности заявление на получение визы можно будет подавать не за три, а за шесть месяцев до предполагаемой поездки, но не позднее чем за 15 дней. Кроме того, будут гармонизированы подходы, согласно которым срок действия выдаваемых многократных виз для постоянных путешественников с положительной визовой историей можно будет постепенно увеличивать до пяти лет.

Визовый сбор решено повысить для того, чтобы государства — члены ЕС могли «лучше покрывать расходы на оформление виз», но так, чтобы «не отпугнуть заявителей на получение визы». Вместе с тем в изменениях Визового кодекса предусмотрена возможность пересматривать размер сбора каждые три года.

Изменения в кодекс вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее в представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН пояснили, что в случае подписания Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро. Комментируя предполагаемые изменения в Визовый кодекс, в представительстве отметили, что «увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан».

Беларусь и ЕС уже несколько лет ведут переговоры о заключении соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии.

В мае в Брюсселе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил , что работа над соглашениями об упрощении визового режима и о реадмиссии практически завершена. «Просто для того, чтобы приступить к финальной стадии (подписанию, заключению этих соглашений), должна быть пройдена соответствующая процедура — и здесь, внутри Европейского союза, и у нас, внутри страны. Должны быть проанализированы, взвешены все моменты, возможно, настораживающие стороны, связанные с подписанием этих соглашений. Но я убежден, что мы сможем завершить эту работу в ближайшее время», — заявил Макей.