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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вторую половину четверга
06.06.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На период с 15 до 22 часов по республике объявлен оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погоды. Предупреждение
Ожидается, что 6 июня во второй половине дня и до 22 часов погода ухудшится в юго-западных и центральных районах Беларуси, а также столице.
Ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистый ветер порывами до 15−20 метров в секунду. В отдельных районах — град.
Напомним, в прошлые сутки на Минск
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И снова в отдельных районах - град.
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