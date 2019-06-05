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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вторую половину четверга

06.06.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На период с 15 до 22 часов по республике объявлен оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погоды. Предупреждение выпустил Белгидромет Минприроды в сети Twitter.


Фото: Reuters

Ожидается, что 6 июня во второй половине дня и до 22 часов погода ухудшится в юго-западных и центральных районах Беларуси, а также столице.

Ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистый ветер порывами до 15−20 метров в секунду. В отдельных районах — град.

Напомним, в прошлые сутки на Минск обрушился град и ливни. Некоторые участки дорог оказались подтоплены, спасатели выезжали по звонкам о рухнувших деревьях.

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Теги: Минск
 
 
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