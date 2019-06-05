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"Из общежития переедем в "трешку!" Семья из Гродно решила вопрос с жильем благодаря покупке в "Евроопт"
06.06.2019 15:40 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТАГродно мечтал выиграть хотя бы 100 рублей, а выиграл 100 000!" title="Строитель Олег Зеленков из Гродно мечтал выиграть хотя бы 100 рублей, а выиграл 100 000!">
Строитель Олег Зеленков из Гродно мечтал выиграть хотя бы 100 рублей, а выиграл 100 000!
На протяжении вот уже более трех лет любая покупка в "Евроопт" может обернуться большой удачей. И многие покупатели уже смогли убедиться в этом лично! За время игры
Призы 121-го тура разыграли во вторник в минском "Е-сити", а уже в четверг, 6 июня, состоялась церемония награждения главных победителей. Обладателем 100 000 рублей стал строитель Олег Зеленков из Гродно – ему вручили
– В "Евроопт" за покупками ходим практически ежедневно, а играем с самого начала. Товары все равно покупаю, подумал, почему бы и нет, от этого же не убудет. В глубине души, конечно, мечтал выиграть, надеялся рублей на 100, а тут сумма в тысячу раз больше! – делится эмоциями Олег Зеленков, монтажник строительных конструкций из Гродно.
Новость о выигрыше 100 000 рублей застала счастливчика на детской площадке с сыном.
– Конечно, был в шоке, ведь до этого за все время выигрывал только однажды – 2 рубля на мобильный телефон. Так что пока "переварил"… Начали родственники звонить, соседи поздравлять, мама от радости даже заплакала, – вспоминает Олег Зеленков. – Мы с женой и сыном живем в общежитии, стоим в очереди на строительство квартиры. Так что сможем решить жилищный вопрос без кредита. Думали, что будем строить двухкомнатную квартиру, а теперь можно смотреть и "трешку", с перспективой будущего расширения семьи.
Александр Узгорский, сотрудник молочного завода из Минска, недавно женился, и семейный внедорожник "Джили Эмгранд Х7" для молодых супругов очень кстати.
– В последнее время наш автомобиль все чаще начал ломаться. Так что, когда услышал, что выиграл машину, сразу не поверил, а потом настолько обрадовался! На самом деле очень приятно, что без каких-либо усилий можно выиграть стоящие вещи. Кстати, в тот день мне особо в магазин и не нужно было, так, кое-что по мелочи купить. Теперь так рад, что все-таки тогда выбрался, – радуется Александр Узгорский. – До этого уже выигрывал небольшие призы, по 2 рубля, 5 рублей, а теперь достался крупный, о котором всегда мечтал. Машина классная, очень нам нравится!
– Играю с самого начала, но никогда не выигрывала. Все расстраивалась: люди хоть 5 рублей выигрывают, а я ничего, – смеется Зоя Павлинкович, бухгалтер из города Круглого Могилевской области.
Как оказалось, удача может иметь накопительный эффект. И теперь Зоя Леонидовна – обладательница новенького "Джили Эмгранд Х7".
– Пришла с работы домой, и тут звонит коллега: "Включай быстрей телевизор, ты выиграла машину", – вспоминает она. – Невестка, внучка были рядом, соседка прибежала. Когда услышали о победе, все дружно кричали "Ура!".
Кстати, недавно Зое Леонидовне исполнилось 55 лет. Одна из покупок к праздничному застолью и стала счастливой для семьи.
– Мы с мужем мечтали поменять машину. Тем более ездить нам есть куда: в Могилев к дочке и сыну, к маме мужа в деревню, в мой родительский дом. На новой машине, конечно, будет удобнее, – улыбается Зоя Павлинкович.
Минчанка Елена Князева, которая работает в школе концертмейстером, раньше уже выигрывала мелкие призы, а однажды ей повезло стать обладательницей денежной суммы в 100 рублей, но к возможности выиграть суперприз она до недавних пор относилась скептически.
– В день выигрыша была просто ошарашена, долго не могла поверить, что выиграла машину, а муж и дочь были так рады, что просто прыгали от счастья, – улыбается Елена Князева. – Мы с мужем каждый день отвозим детей в школу, и дача есть. Так что автомобиль точно стоять без дела не будет!
Истории победителей игры
В разгаре 122-й тур игры
Розыгрыш состоится 18 июня и будет транслироваться в прямом эфире
Напомним о новых правилах начисления кодов: теперь участники получают 1 игровой код при покупке "товаров удачи" на 2 рубля. Иными словами, участвовать в игре можно, потратив всего 2 рубля на приобретение "товаров удачи".
Как и прежде, при расчете за товары необходимо предъявить карту
Как известно, игра
Совершайте нужные вам покупки, участвуйте в игре от "Евроопт", и пускай вторник станет вашим днем удачи!
ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 121". Срок проведения: 20.05.2019 г. — 08.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3538 от 04.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 122". Срок проведения: 03.06.2019 г. — 22.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3555 от 23.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
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"Из общежития переедем в "трешку!" Семья из Гродно решила вопрос с жильем благодаря покупке в "Евроопт"
На протяжении вот уже более трех лет любая покупка в "Евроопт" может обернуться большой удачей. И многие покупатели уже смогли убедиться в этом лично! За время игры...
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