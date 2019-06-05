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"Из общежития переедем в "трешку!" Семья из Гродно решила вопрос с жильем благодаря покупке в "Евроопт"

06.06.2019 15:40 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

"Из общежития переедем в "трешку!" Семья из Гродно решила вопрос с жильем благодаря покупке в "Евроопт"Гродно мечтал выиграть хотя бы 100 рублей, а выиграл 100 000!" title="Строитель Олег Зеленков из Гродно мечтал выиграть хотя бы 100 рублей, а выиграл 100 000!">
Строитель Олег Зеленков из Гродно мечтал выиграть хотя бы 100 рублей, а выиграл 100 000!

На протяжении вот уже более трех лет любая покупка в "Евроопт" может обернуться большой удачей. И многие покупатели уже смогли убедиться в этом лично! За время игры "Удача в придачу!" своих обладателей нашли почти 3 000 000 различных призов на общую сумму в эквиваленте более 28 миллионов долларов. В том числе победителям достались 81 квартира в Минске, 63 крупных денежных приза – от 40 000 до 120 000 рублей, 388 новеньких автомобилей, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.

Призы 121-го тура разыграли во вторник в минском "Е-сити", а уже в четверг, 6 июня, состоялась церемония награждения главных победителей. Обладателем 100 000 рублей стал строитель Олег Зеленков из Гродно – ему вручили СТАТУСкарту от Статусбанка с выигранной суммой. А ключи и документы от новеньких внедорожников "Джили Эмгранд Х7" получили сотрудник завода Александр Узгорский из Минска, бухгалтер Зоя Павлинкович из города Круглого и Елена Князева, концертмейстер из Минска.

– В "Евроопт" за покупками ходим практически ежедневно, а играем с самого начала. Товары все равно покупаю, подумал, почему бы и нет, от этого же не убудет. В глубине души, конечно, мечтал выиграть, надеялся рублей на 100, а тут сумма в тысячу раз больше! – делится эмоциями Олег Зеленков, монтажник строительных конструкций из Гродно.

Новость о выигрыше 100 000 рублей застала счастливчика на детской площадке с сыном.

– Конечно, был в шоке, ведь до этого за все время выигрывал только однажды – 2 рубля на мобильный телефон. Так что пока "переварил"… Начали родственники звонить, соседи поздравлять, мама от радости даже заплакала, – вспоминает Олег Зеленков. – Мы с женой и сыном живем в общежитии, стоим в очереди на строительство квартиры. Так что сможем решить жилищный вопрос без кредита. Думали, что будем строить двухкомнатную квартиру, а теперь можно смотреть и "трешку", с перспективой будущего расширения семьи.

Александр Узгорский, сотрудник молочного завода из Минска, недавно женился, и семейный внедорожник "Джили Эмгранд Х7" для молодых супругов очень кстати.

– В последнее время наш автомобиль все чаще начал ломаться. Так что, когда услышал, что выиграл машину, сразу не поверил, а потом настолько обрадовался! На самом деле очень приятно, что без каких-либо усилий можно выиграть стоящие вещи. Кстати, в тот день мне особо в магазин и не нужно было, так, кое-что по мелочи купить. Теперь так рад, что все-таки тогда выбрался, – радуется Александр Узгорский. – До этого уже выигрывал небольшие призы, по 2 рубля, 5 рублей, а теперь достался крупный, о котором всегда мечтал. Машина классная, очень нам нравится!

– Играю с самого начала, но никогда не выигрывала. Все расстраивалась: люди хоть 5 рублей выигрывают, а я ничего, – смеется Зоя Павлинкович, бухгалтер из города Круглого Могилевской области.

Как оказалось, удача может иметь накопительный эффект. И теперь Зоя Леонидовна – обладательница новенького "Джили Эмгранд Х7".

– Пришла с работы домой, и тут звонит коллега: "Включай быстрей телевизор, ты выиграла машину", – вспоминает она. – Невестка, внучка были рядом, соседка прибежала. Когда услышали о победе, все дружно кричали "Ура!".

Кстати, недавно Зое Леонидовне исполнилось 55 лет. Одна из покупок к праздничному застолью и стала счастливой для семьи.

– Мы с мужем мечтали поменять машину. Тем более ездить нам есть куда: в Могилев к дочке и сыну, к маме мужа в деревню, в мой родительский дом. На новой машине, конечно, будет удобнее, – улыбается Зоя Павлинкович.

Минчанка Елена Князева, которая работает в школе концертмейстером, раньше уже выигрывала мелкие призы, а однажды ей повезло стать обладательницей денежной суммы в 100 рублей, но к возможности выиграть суперприз она до недавних пор относилась скептически.

– В день выигрыша была просто ошарашена, долго не могла поверить, что выиграла машину, а муж и дочь были так рады, что просто прыгали от счастья, – улыбается Елена Князева. – Мы с мужем каждый день отвозим детей в школу, и дача есть. Так что автомобиль точно стоять без дела не будет!

Истории победителей игры "Удача в придачу!" – лучший пример того, что у каждого свой путь к большой удаче. Кому-то фортуна улыбается с первых кодов, другой может долгое время выигрывать только небольшие призы, а потом внезапно для себя становится главным победителем, а третий и вовсе встречает удачу, когда уже совсем перестает надеяться на выигрыш. Но есть то, что объединяет всех этих счастливчиков: выигрывает тот – кто играет!

В разгаре 122-й тур игры "Удача в придачу!", победителям которого достанется крупная денежная сумма 100 000 рублей, 3 автомобиля, 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в "Евроопт".

Розыгрыш состоится 18 июня и будет транслироваться в прямом эфире ОНТ и на сайте evroopt.by. Претендовать на призы будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" с 3 по 16 июня.

Напомним о новых правилах начисления кодов: теперь участники получают 1 игровой код при покупке "товаров удачи" на 2 рубля. Иными словами, участвовать в игре можно, потратив всего 2 рубля на приобретение "товаров удачи".

Как и прежде, при расчете за товары необходимо предъявить карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту, а также (если вы не сделали этого ранее) один раз пройти регистрацию в личном кабинете на странице игры "Удача в придачу!" –igra.evroopt.by.

Как известно, игра "Удача в придачу!" проводится в сети "Евроопт" с финансовой поддержкой поставщиков-спонсоров. Благодаря игре продажи "товаров удачи" этих поставщиков увеличиваются в несколько раз, что выгодно как поставщикам, так и сети. Покупатели, в свою очередь, покупая нужный им товар по обычной, не завышенной, цене, в придачу получают шанс выиграть приз, возможно, даже очень большой.

Совершайте нужные вам покупки, участвуйте в игре от "Евроопт", и пускай вторник станет вашим днем удачи!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731  

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 121". Срок проведения: 20.05.2019 г. — 08.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3538 от 04.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 122". Срок проведения: 03.06.2019 г. — 22.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3555 от 23.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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На протяжении вот уже более трех лет любая покупка в "Евроопт" может обернуться большой удачей. И многие покупатели уже смогли убедиться в этом лично! За время игры...
 
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