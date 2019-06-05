Источник материала: Газета Авангард

В районе начинают работать профсоюзный инспектор труда, инспектор по охране труда и специалист по связям с общественностью.

В целях повышения эффективности работы Буда-Кошелевского районного объединения профсоюзов, входящего в состав Федерации профсоюзов Беларуси, по защите трудовых и социально-экономических прав граждан на территории района к этой работе будет привлекаться профсоюзный инспектор труда, уполномоченный осуществлять общественный контроль за соблюдением актов законодательства и коллективных договоров. Также на помощь профсоюзу придет и профсоюзный инспектор по охране труда, который будет проводить общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда в виде мониторинга. Вводится и такая внештатная единица, как специалист по связям с общественностью. В его обязанности входит информирование населения о проводимых профсоюзами мероприятиях, а также организация работы по популяризации профсоюзного движения.

Как отметила председатель районного объединения проф-союзов Татьяна Бурнышева, с введением новых внештатных единиц, которые будут осуществлять свою работу на общественных началах, появится возможность проводить более углубленный контроль и мониторинг за соблюдением законодательства о труде с целью защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов граждан. При проведении такого контроля особое внимание будет уделено созданию здоровых и безопасных условий труда работающим, предупреждению несчастных случаев на производстве и профилактике профессиональных заболеваний. Большое внимание отводится проведению организационно-информационной работы. Одним словом, профсоюзы не останутся в стороне от вопросов и проблем, волнующих граждан.

На неделе в торжественной обстановке Татьяна Бурнышева вручила профсоюзным внештатным работникам удостоверения. Так, общественный контроль за соблюдением законодательства о труде в районе будет осуществлять Екатерина Шубич, за соблюдение законодательства об охране труда отвечает Светлана Яночкина, специалистом по связям с общественностью назначена Ольга Чернякова.











Ольга МАРЦЕЛЕВА

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