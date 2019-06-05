Богдану 14 лет, и он ищет работу на лето в соцсетях. Может, кто-то как раз готов нанять вундеркинда?

Источник материала: Tut.by

Богдану Горковенко 14 лет. Пару дней назад он окончил 8-й класс. И теперь ищет работу на лето. Умеет он немало: занимается дизайном, программирует на Python’е, отлично говорит на английском языке. А если этого недостаточно, может больше: сыграть на гитаре (он лауреат конкурса Жиновича), научить шахматам (обладатель второго разряда) и даже показать, как правильно выращивать базилик на балконе. Но, главное, Богдан умеет и хочет учиться новому. Может, кто-то как раз искал себе в команду такого вундеркинда?



Фото из личного архива Богдана Горковенко

«Стану ли я программистом? Не знаю. Если это будет промежуточной ступенью моего развития, то возможно»

Впереди у Богдана много лет трудовой жизни, но начать ее он хочет уже сейчас. Говорит, чилить все лето ему неинтересно, а вот работать, получать опыт — как раз то, что нужно.

— Отдых — это если я занимаюсь чем-то интересным для себя. Когда наступают каникулы, у тебя вдруг появляется куча свободного времени. Мне хочется провести его с пользой.

Подрабатывать Богдан решил впервые, хотя опыт у него есть. Вместе с другом он успешно организовывал экскурсии для подростков в крупные белорусские компании. Позже взялся создавать платформу для обмена знаний в IT-сфере. С платформой ничего не получилось, но, говорит, неудача многому его научила.

— Платформа была похожа на форум, но от форума она отличалась тем, что у людей, которые помогали новичкам в программировании, должна была быть мотивация. То есть, отвечая на вопросы, ты зарабатываешь баллы, которые потом можно обменять на бонусы и плюшки от наших партнеров.

Все шло круто, говорит Богдан, пока идея не встретилась с реальностью.

— Когда новичок только начинает в программировании, он хочет, чтобы ему помог знающий человек. А компетентный программист — это, как правило, достаточно устойчивый в материальном плане специалист. Ему вряд ли нужна наша скидка на батутную арену, — смеется парень.



Фото из личного архива Богдана Горковенко

Несмотря на такой поворот, в IT-сфере Богдан не разочаровался. Ему по-прежнему нравится заниматься программированием, веб-дизайном и прокачивать себя в знании Joomla!. Хотя свое большое будущее с этой сферой Богдан пока не связывает.

— Стану ли я программистом? Не знаю. Если это будет промежуточной ступенью моего развития — поднакопить на собственный бизнес, например, — то возможно. Работать до 40 лет программистом? Не знаю, смогу ли я и захочу ли.

Пока же Богдан просто хочет найти себе работу на лето. Он в курсе, что всегда можно пойти раздавать листовки, но это занятие ему не совсем по душе: все-таки на первом месте у него стоит опыт, а не деньги.

— Хотелось бы поработать в условиях, которые максимально близки к реальным.

Искать «реальные условия» Богдан взялся через соцсети. Написал большой пост в Facebook, где описал все свои умения. Facebook как площадку выбрал неспроста.

— Здесь есть подходящая аудитория, которая, возможно, ищет ассистента или хочет внести определенный социальный вклад. Многие, например, считают так: это классно, когда ты можешь дать шанс тому, кому нет 18 лет, но у кого есть огромное желание получить первый рабочий опыт и многому научиться.

При этом своим возрастом Богдан "не злоупотребляет". Вообще, он парень скромный. И серьезный. Но с юмором у него все в порядке. Проверяли.

«Если получится заработать, деньги потрачу на путешествие, дрон или мощный компьютер»

Резюме Богдан писал сам. Мама Виктория его только немного подкорректировала. В последнем пункте Богдан указал: «Выращиваю цитрусовый базилик на балконе».

— Если человек дочитал до конца, почему бы его не повеселить? — рассуждает парень. — Вообще, я хотел показать, чем могу быть полезен, а не похвастаться или еще что-то. Хотя постоянно казалось, что я переступаю эту грань. Но это правда: я действительно выращиваю базилик на балконе. Решил в этом году попробовать. Он оказался непривередливым. И пахнет вкусно.

После того как Богдан разместил пост, ему поступило несколько предложений. За одну из подработок он уже взялся: делает визуальную часть для сайта о палаточном лагере. Над остальными офферами пока думает.

— Как люди реагировали на твой пост?

— Многие говорили, что я молодец. Кто-то не верил, что я настоящий, потому что «фото размыто». Хотя оно сделано на хакатоне, нас снимал профессиональный фотограф. Один человек написал, что «это все слишком хорошо, чтобы быть правдой».

— А как реагировали на то, что тебе14?

— Все сказали: «Если будешь справляться, то почему нет?» Еще говорили, что у меня есть одно преимущество — желание в глазах. Это правда. Если что, я знания подтяну, главное, что правда хочу. Для многих непривычно, что человек в 14 лет хочет работать. Например, кто-то пытался понять, из каких соображений я это делаю. К сожалению, люди моего возраста склонны тратить деньги на покупки вроде нового телефона, хотя все мы прекрасно знаем, что телефон даже трехлетней давности справляется со всеми задачами, которые нужны подростку. Чтобы вы понимали, это «ВКонтакте», пара игр и YouTube.



Спокойно: на этом фото Богдану 9 лет. Сейчас он выглядит более взросло, но так же серьезно. Фото из личного архива Богдана Горковенко

Кстати, если с работой все сложится, заработанные деньги Богдан потратит максимально разумно.

— Самое первое — это путешествие. Второе — вещи, которые могут мне помочь развиваться дальше. Я не хочу потратить деньги на кроссовки или новый телефон. Я бы лучше дрон купил, чтобы снимать на заказ, — мечтательно рассказывает Богдан. — Или компьютер для профессионального монтажа. Ну или велосипед, в конце концов. Нет, он у меня есть, но подростковый максимализм дает о себе знать: хочется хороший, с большими колесами и расцветкой поярче.

Если вдруг кто-то искал себе такого сотрудника на лето, пишите ему в Facebook . Он с радостью возьмется за любую работу, связанную с дизайном сайтов, дронами и съемками.