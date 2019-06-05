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Первый летний дождь затопил улицы Гродно
06.06.2019 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый сильный летний дождь, который прошел 6 июня, в очередной раз затопил улицы города. Движение общественного транспорта на время было остановлено,
Традиционно затопленными оказались улицы в исторической части города, где старая ливневая система не рассчитана на большие объемы воды. На улицах уровень воды поднялся на несколько сантиметров.
На БЛК также образовались пробки из-за большого количества воды на дороге.
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Традиционно затопленными оказались улицы в исторической части города.
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