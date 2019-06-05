Первый летний дождь затопил улицы Гродно

Источник материала: Tut.by

Первый сильный летний дождь, который прошел 6 июня, в очередной раз затопил улицы города. Движение общественного транспорта на время было остановлено, сообщает hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Традиционно затопленными оказались улицы в исторической части города, где старая ливневая система не рассчитана на большие объемы воды. На улицах уровень воды поднялся на несколько сантиметров.













На БЛК также образовались пробки из-за большого количества воды на дороге.