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Первый летний дождь затопил улицы Гродно

06.06.2019 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый сильный летний дождь, который прошел 6 июня, в очередной раз затопил улицы города. Движение общественного транспорта на время было остановлено, сообщает hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Традиционно затопленными оказались улицы в исторической части города, где старая ливневая система не рассчитана на большие объемы воды. На улицах уровень воды поднялся на несколько сантиметров.






На БЛК также образовались пробки из-за большого количества воды на дороге.

 
 
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Традиционно затопленными оказались улицы в исторической части города.
 
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